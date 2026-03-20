Havanna cierra en Paraná tras 15 años y se profundiza la crisis comercial.

Havanna cierra en Paraná y se suma a la crisis del comercio local, afectado por la caída del consumo, altos costos y el cierre de numerosos locales.

La reconocida cadena argentina Havanna cerrará definitivamente su local en Paraná, en un nuevo golpe al ya debilitado comercio local, según pudo saber UNO . El cierre refleja la caída del consumo, los altos costos operativos y la difícil situación económica que atraviesan los negocios de la capital entrerriana.

Havanna, símbolo de cafetería premium y tradición nacional, es famosa por sus alfajores, chocolates y dulce de leche de producción artesanal. Con más de 500 sucursales en el mundo, sus locales ofrecen una experiencia de café de especialidad y pastelería, reconocida por su calidez y calidad. La marca estaba presente desde la apertura de La Paz Shopping, el primer centro comercial de la ciudad inaugurado en 2011 en calle Venezuela 61, consolidándose como un referente de café y pastelería dentro del paseo comercial. Sin embargo, ni su trayectoria ni su reconocimiento lograron sostener la operación en un contexto económico adverso.

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El microcentro de Paraná se achica: Havanna se despide definitivamente

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La situación del comercio local es preocupante. Entre 2025 y principios de 2026, más de 70 locales cerraron en el microcentro debido a la caída del consumo y los altos costos operativos. Desde el Centro Comercial calificaron la situación como "paupérrima", y muchos comerciantes se vieron obligados a mudarse a zonas periféricas con alquileres más accesibles.

Los datos que preocupan son contundentes: en el último año, casi 400 trabajadores perdieron su empleo en el sector comercial. Las ventas permanecen bajas, con los consumidores comprando solo lo necesario, especialmente en indumentaria y calzado. Además, los altos costos de alquileres y servicios dificultan la continuidad de muchos negocios.

A nivel provincial, Apyme informó que aproximadamente 572 pymes cerraron en los últimos dos años, con especial impacto en construcción, comercio y hotelería. La combinación de elevada carga impositiva, caída del poder adquisitivo, aumento de tarifas y el avance del comercio electrónico sigue presionando a los negocios físicos tradicionales.

La salida de Havanna no solo implica la pérdida de un punto de referencia para los consumidores locales, sino que también refleja la preocupante retracción del comercio, donde incluso marcas consolidadas enfrentan serias dificultades para mantenerse.