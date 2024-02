La Provincia se posicionó contra las facultades delegadas

Las clases serán prioridad para el gobierno

"El tema más importante tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo", afirmó el mandatario provincial a UNO y remarcó que la prioridad de la gestión se concentrará en "cumplir con los 190 días" en toda la provincia. En este marco detalló: "Hay muchas tareas previas que se hacen previo al inicio de las clases y esto es una responsabilidad del gobierno provincial. Estas dos semanas por delante van a tener esta prioridad con el fin de que las escuelas estén en condiciones".

Se denunciará la sustracción de 12 autos del Estado provincial

frigerio entrega autos a la policía.jpg Juan Manuel Hernández

Por otro lado el gobernador detalló el estado de los autos que exigieron se pongan a disposición para el gobierno provincial: "Hay una flota de 565 autos, de los cuales 139 se pusieron a disposición: de esta cifra hay 45 que se encuentran en buen estado y se está haciendo el papeleo de traslado para la Policía. Por otro lado hay 94 vehículos en mal estado y que están siendo reparados para luego ser donados a juntas de gobierno y comunas que los precisen. Hay tres utos en guarda judicial, pero hay 28 vehículos que no conocemos el paradero. Creemos que hay 11 autos que fueron a remate o desguace, pero no es una información precisa, hay cinco que creemos se encontrarán en los próximos días, pero hay 12 autos que debemos denunciar su sustracción de los bienes del Estado".

La provincia tomó deuda en pesos

Otro tema que Frigerio consideró fundamental para las próximas semanas es el pago de la deuda pautado para el próximo 8 de febrero y detalló: "Nos endeudamos en cerca de 40 mil millones de pesos y pedimos al gobierno nacional el acceso al mercado único de cambio para obtener los dólares, que es la moneda en que debemos pagar el endeudamiento". Asimismo adelantó que su gestión trabaja para "transformar el esquema de endeudamiento a corto plazo y de manera urgente".

Subsidios al transporte: aún no hay certezas de Nación

En torno al transporte público y la incertidumbre que se vive por los subsidios del gobierno nacional indicó: "El gobierno no ha transferido un solo centavo en este concepto y, por este motivo, fue necesario conformar la mesa de emergencia con intendentes. Estamos intentando resolver este tema" y recordó que el gobierno provincial asumió el traspaso de fondo para subsidiar al transporte pero comentó: "Se nos dice que el gobierno nacional probablemente pueda, a partir de febrero o a fines de mes, empezar a transferir recursos para el subsidio".

Colectivos.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

En esta línea el gobernador comentó que se hará "un esfuerzo para que la tarifa del boleto no refleje el costo del transporte, intentando compensar el aporte del gobierno nacional". "Por ahora es un mes a mes", consideró Frigerio, "nos dijeron que el gobierno nacional se va a poner al día y esperemos que sea así".

Ley Ómnibus: el gobierno se ratificó a favor de la coparticipación y contra las facultades delegadas

Al ser consultado en torno a la Ley Ómnibus y la coparticipación del impuesto PAIS, cuyo tratamiento particular iniciará este martes por la tarde, opinó: "Nación se comprometió a mantener un diálogo con los gobernadores luego de la sanción general de la ley pero, hasta ahora, esa convocatoria no se concretó formalmente y sigo esperando eso".

Ley Ómnibus debate Cámara de Diputados 1.jpg

"Hay un espacio para llegar a un acuerdo en el cual el gobierno nacional puede tener sus instrumentos para llegar al equilibrio fiscal sin que las provincias se vean desfinanciadas", consideró y agregó: " Las provincias son el nivel de gobierno que tienen bajo su responsabilidad los bienes públicos más sensibles para la sociedad. Por eso es importante que los gobiernos tengan los recursos para cumplir con la cantidad y calidad de los servicios públicos. Para eso hay que tener una instancia de diálogo y busca del consenso que, hasta ahora, ha tenido idas y vueltas, pero tengo esperanzas que se pueda concretar".

Por otro lado se refirió a las facultades delegadas que propone la ley que impulsa el Poder Ejecutivo y remarcó: "Nuestros legisladores no van a votar facultades delegadas que generen o puedan generar un impacto negativo en el futuro y el manejo de los recursos que van a la provincia, ni nada que conspire contra la economía de los gobiernos provinciales ni del federalismo".

Privatización de empresas: "No da todo lo mismo"

Finalmente el mandatario provincial fue consultado por su postura en torno a la privatización de empresas estatales propuestas en la Ley Bases y, ante esto, consideró: "Gran parte del déficit público nacional está vinculado con subsidios que paga la gente para financiar un déficit enorme de muchas empresas públicas. No son todas las empresas iguales, no es lo mismo YPF o el Banco Nación, que otras empresas públicas. Hemos planteado a través de nuestros representantes que no da todo lo mismo, que en ese paquete de empresas no podían estar YPF, el Banco Nación y otras empresas que entendíamos no podían estar en la misma bolsa del resto y se quitaron de la discusión".

Nafta Combustible YPF.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Sobre las otras empresas estatales consideró: "¿Qué hay que hacer con esas empresas? En este contexto no es una prioridad, sino que es terminar con el desequilibrio de las cuentas públicas y terminar el flagelo de la inflación".