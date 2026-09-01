La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante un plan continuo de recuperación y mejora de veredas, senderos y espacios de circulación peatonal.

La recuperación de los espacios destinados a los peatones es una de las líneas de trabajo que la Municipalidad de Paraná sostiene en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación cotidiana, eliminar obstáculos, recuperar superficies deterioradas y generar recorridos que permitan conectar plazas, parques, paseos y edificios públicos.

Los trabajos comprenden la construcción y recomposición de veredas y senderos, el mejoramiento de terrenos, la incorporación de rampas y elementos de accesibilidad, la renovación de iluminación y la recuperación del entorno inmediato. En los sectores donde se construyen nuevas superficies de circulación se utiliza hormigón, por su resistencia y durabilidad.

Las intervenciones no se limitan a la reparación de una vereda puntual, sino que apuntan a recuperar recorridos completos y mejorar la conexión entre distintos espacios de uso cotidiano.

En plazas barriales se realizaron trabajos que incluyeron la construcción y recuperación de veredas perimetrales, mejoramiento del terreno y puesta en valor de los espacios verdes. Entre las intervenciones se encuentran la plaza Primera Junta, en Mariano Moreno; la plaza Los Olivos, en San Agustín; la plaza del barrio Villa Hermosa, entre Beiró y Roque Sáenz Peña; y la plaza La Democracia, en la zona de Grossman y Villamonte.

Estas obras se complementaron con la recuperación de bancos, cestos y tótems nomencladores, forestación, puesta en valor de juegos para las infancias y elementos para actividades físicas. La incorporación de iluminación LED contribuye además a mejorar las condiciones de seguridad durante la circulación y permanencia en estos espacios.

La recuperación de los espacios peatonales también alcanza distintos sectores del Parque Urquiza. Durante los últimos años se realizaron obras de mantenimiento y puesta en valor en espacios como el Rosedal y el Parque José Carmelino Cabrera, conocido como Patito Sirirí.

Otras intervenciones de la comuna

También se ejecutaron obras de infraestructura que permitieron mejorar las condiciones de circulación en sectores próximos al arroyo La Santiagueña, sobre Güemes y Moreno. Allí se realizaron trabajos de contención de barrancas y taludes, construcción de desagües, reasfaltado y nuevas veredas en ambas márgenes.

El objetivo es que los espacios públicos puedan ser recorridos y disfrutados en mejores condiciones, favoreciendo la circulación peatonal y la conexión entre diferentes puntos del parque.

En el área central de la ciudad, la Municipalidad inició recientemente las obras de reconfiguración de calle 25 de Mayo, entre Monte Caseros e Yrigoyen. El proyecto contempla la mejora de las veredas, la incorporación de nuevos espacios verdes y la construcción de dársenas, con una intervención que prioriza la recuperación del espacio destinado a los peatones.

A su vez, continúa la construcción del Paseo Cultural, que conectará el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz con la plaza Jorge Luis Borges, en el sector de Pronunciamiento y San Martín. El nuevo recorrido permitirá vincular ambos espacios y consolidar un circuito peatonal con valor cultural y recreativo.

La recuperación de veredas, senderos y paseos forma parte de una política orientada a construir una Paraná más caminable y accesible. Son intervenciones que impactan directamente en la vida cotidiana: permiten caminar con mayor seguridad, facilitan el acceso a espacios públicos y mejoran la conexión entre los distintos sectores de la ciudad.