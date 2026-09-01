Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná lleva adelante un plan continuo de recuperación y mejora de veredas, senderos y espacios de circulación peatonal.

1 de septiembre 2026 · 19:02hs
La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales.

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales.

La recuperación de los espacios destinados a los peatones es una de las líneas de trabajo que la Municipalidad de Paraná sostiene en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación cotidiana, eliminar obstáculos, recuperar superficies deterioradas y generar recorridos que permitan conectar plazas, parques, paseos y edificios públicos.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná comenzará con la segunda parte del Plan Calle a Calle

Las labores de la Municipalidad de Paraná

Los trabajos comprenden la construcción y recomposición de veredas y senderos, el mejoramiento de terrenos, la incorporación de rampas y elementos de accesibilidad, la renovación de iluminación y la recuperación del entorno inmediato. En los sectores donde se construyen nuevas superficies de circulación se utiliza hormigón, por su resistencia y durabilidad.

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos.

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones.

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

Las intervenciones no se limitan a la reparación de una vereda puntual, sino que apuntan a recuperar recorridos completos y mejorar la conexión entre distintos espacios de uso cotidiano.

En plazas barriales se realizaron trabajos que incluyeron la construcción y recuperación de veredas perimetrales, mejoramiento del terreno y puesta en valor de los espacios verdes. Entre las intervenciones se encuentran la plaza Primera Junta, en Mariano Moreno; la plaza Los Olivos, en San Agustín; la plaza del barrio Villa Hermosa, entre Beiró y Roque Sáenz Peña; y la plaza La Democracia, en la zona de Grossman y Villamonte.

Estas obras se complementaron con la recuperación de bancos, cestos y tótems nomencladores, forestación, puesta en valor de juegos para las infancias y elementos para actividades físicas. La incorporación de iluminación LED contribuye además a mejorar las condiciones de seguridad durante la circulación y permanencia en estos espacios.

La recuperación de los espacios peatonales también alcanza distintos sectores del Parque Urquiza. Durante los últimos años se realizaron obras de mantenimiento y puesta en valor en espacios como el Rosedal y el Parque José Carmelino Cabrera, conocido como Patito Sirirí.

Otras intervenciones de la comuna

También se ejecutaron obras de infraestructura que permitieron mejorar las condiciones de circulación en sectores próximos al arroyo La Santiagueña, sobre Güemes y Moreno. Allí se realizaron trabajos de contención de barrancas y taludes, construcción de desagües, reasfaltado y nuevas veredas en ambas márgenes.

El objetivo es que los espacios públicos puedan ser recorridos y disfrutados en mejores condiciones, favoreciendo la circulación peatonal y la conexión entre diferentes puntos del parque.

En el área central de la ciudad, la Municipalidad inició recientemente las obras de reconfiguración de calle 25 de Mayo, entre Monte Caseros e Yrigoyen. El proyecto contempla la mejora de las veredas, la incorporación de nuevos espacios verdes y la construcción de dársenas, con una intervención que prioriza la recuperación del espacio destinado a los peatones.

A su vez, continúa la construcción del Paseo Cultural, que conectará el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz con la plaza Jorge Luis Borges, en el sector de Pronunciamiento y San Martín. El nuevo recorrido permitirá vincular ambos espacios y consolidar un circuito peatonal con valor cultural y recreativo.

La recuperación de veredas, senderos y paseos forma parte de una política orientada a construir una Paraná más caminable y accesible. Son intervenciones que impactan directamente en la vida cotidiana: permiten caminar con mayor seguridad, facilitan el acceso a espacios públicos y mejoran la conexión entre los distintos sectores de la ciudad.

Municipalidad de Paraná espacios
Noticias relacionadas
Muchas personas se dieron cita en las inmediaciones de la UGL 34 del PAMI Concordia.

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial.

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después.

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Ultimo Momento
Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EEUU

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

Policiales
El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Ovación
El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Las Águilas llegan el fin de semana Paraná

Las Águilas llegan el fin de semana Paraná

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

Iara Navarro se sumó a Obras Basket

La provincia
La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

La Municipalidad de Paraná recupera espacios peatonales

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

Concordia: Jubilados protestaron por conflicto con PAMI

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial

López Segura pidió investigar a Casaretto por el fraude en ATER y su evolución patrimonial

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires

La crisis de Granja Tres Arroyos se extiende y activa una mesa entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires

Dejanos tu comentario