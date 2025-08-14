La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año.

Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

De enero a julio de este año, la Municipalidad de Paraná llevó adelante más de 4.600 castraciones a mascotas en distintos barrios. Además, hubo otras consultas.

14 de agosto 2025 · 19:19hs
Desde la Municipalidad de Paraná se informó que desde enero a julio se realizaron más de 4.600 castraciones de mascotas en el Centro Municipal de Salud Animal y en diversos barrios de Paraná. Además, hubo cerca de 4.000 consultas y controles, desparasitaciones, tratamientos por sarna y se colocaron más de 5.500 vacunas antirrábicas.

Datos desde la Municipalidad de Paraná

“La Municipalidad de Paraná se posiciona como un ejemplo en la gestión de la salud animal, buscando mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de los ciudadanos”, dijo la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique.

Más adelante la funcionaria precisó que “hasta la fecha, se hicieron un total de 4.676 castraciones en diversos barrios de Paraná, una cifra que refleja el compromiso del Estado local con la salud pública y el bienestar animal”.

Y agregó: “Los barrios en los que se trabajó fueron Capibá, El Triángulo, Barrio Parque, y Vecinal Almafuerte, entre otros, mostrando un amplio alcance de los servicios ofrecidos por el municipio”.

Para el final, Enrique explicó: “Estas acciones son fundamentales no sólo para el control de la población animal, sino también para la protección de la salud pública, por lo que agradecemos a la comunidad por su acompañamiento y participación en nuestros programas”.

Cómo sigue el cronograma

Durante septiembre continuará el cronograma de castraciones, con el objetivo de controlar la población animal y promover la salud pública.

• 12, 13 y 14 de septiembre: barrio Los Intendentes, en el playón de Tía Naty, ubicado entre Lino Churruarín e Intendente Forzano.

• 19 y 20 de septiembre: barrio Maccarone, en la esquina de Dorrego y Laurencena.

• 21 y 22 de septiembre: barrio Maccarone, en la plazoleta de Bulevard Mariano Moreno y ex Dorrego.

• 25 al 29 de septiembre: CIC Este, en la intersección de Roque Sáenz Peña y Gobernador Luis Chaile.

Municipalidad de Paraná mascotas Castraciones
