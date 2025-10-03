La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales.

Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná trabaja en erradicar minibasurales, esta vez el operativo de limpieza fue en calle Jorge Luis Borges, entre Churruarín y Brown.

3 de octubre 2025 · 22:45hs
La Municipalidad de Paraná continúa en la erradicación de minibasurales en la ciudad. En este marco, realizó una intervención de manera colaborativa entre la Secretaría de Servicios Públicos y las subsecretarías de Ambiente y Control Urbano. La misma se realizó en calle Jorge Luis Borges, entre Churruarín y Almirante Brown.

Explicaciones desde la Municipalidad de Paraná

“En el marco del plan de la gestión de la intendenta Rosario Romero de una ciudad sostenible, se trabaja intensamente en la erradicación de los minibasurales”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

Luego precisó que se retiraron hoy entre 70 y 80 camiones, lo que representa, aproximadamente, unas 250 toneladas. “Son recursos que la Municipalidad está volcando aquí cuando en realidad podría estar prestando servicio en otra parte”, argumentó. El funcionario explicó que hay 18 minibasurales en distintos puntos de la ciudad. “Trabajamos para controlarlos”, dijo.

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, detalló que en los basurales se encuentran “fundamentalmente residuos de obra, tierra, orgánicos y sólidos urbanos que se generan en casas”.

En ese marco, solicitó a los vecinos “la solidaridad y el compromiso para erradicar estos minibasurales, por lo que se apela a la concientización para fomentar el cuidado entre todos”.

Por último, el subsecretario de Control Urbano, Lautaro López, informó que los vecinos pueden comunicarse al 147 “cuando ven empresas o gente que está tirando residuos en los distintos puntos de la ciudad”.

Además, el funcionario instó a los vecinos que depositen los residuos en los contenedores.

