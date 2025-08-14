Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná inició la obra de saneamiento en calle Santa Cruz

La Municipalidad de Paraná informó que se comenzaron las obras de saneamiento de calle Santa Cruz, en el tramo entre Andrés Pazos y Uruguay.

14 de agosto 2025 · 17:13hs
Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se comenzaron las obras de saneamiento de calle Santa Cruz, en el tramo entre Andrés Pazos y Uruguay. Según se informó desde la comuna, las tareas incluyen mejoramiento de la trama vial y reparaciones de las conexiones de agua y cloaca. En tanto que las tareas se extenderán hasta la intersección con Urquiza y finalizaría en 30 días.

La obra se licitó en junio y se lleva adelante con fondos municipales. Se estima un período de ejecución de 30 días.

Destalles desde la Municipalidad de Paraná

El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Loréfice, explicó que la obra “consiste en el recambio de un caño de cloaca con todas las conexiones domiciliarias nuevas, debido a que el material en el que está construido es muy añejo. Es un material vitrocerámico que tiene una rigidez que lo hace muy frágil y eso ha generado un mal funcionamiento del sistema, provocando obstrucciones e inconvenientes en algunos domicilios”, explicó.

La zona que está siendo intervenida sufría inconvenientes los días de lluvia, dificultando el tránsito vehicular y también generando problemas a los vecinos.

Al respecto, el funcionario indicó que con esta obra “se logrará una doble solución: a la red cloacal para que funcione correctamente y, además, es una cuestión de saneamiento ambiental porque los efluentes no tienen que conducirse de esa manera”.

Por otro lado, el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, dio detalles específicos. “Se hizo la preparación del pavimento para hacer el retiro, la demolición y extracción del material vitrocerámico de la cloaca existente que está obstruido. También la excavación y el reemplazo de la cañería por un caño de PVC de diámetro 200, más grande del que existe actualmente”.

Y agregó que “se van a hacer las conexiones domiciliarias para vincularse con los vecinos, se va a continuar con el relleno, compactación y vuelta a la pavimentación que lo vamos a dejar en mejores condiciones con la obra ya concluida”.

La presidenta de la Comisión Vecinal María Auxiliadora, Julia Acosta, por su parte, destacó que “esta obra es importante, los vecinos estamos agradecidos con el municipio”.

