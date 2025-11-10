La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado. 

La Municipalidad de Paraná informó que por la obra estratégica en la distribución, este miércoles habrá un corte de agua programado en la zona oeste y centro.

La Municipalidad de Paraná ingresó en la etapa final de la obra que aumentará la provisión de agua potabilizada al Centro Distribuidor Ramírez, mejorando la distribución hacia el Oeste. Este miércoles se llevará a cabo la intervención en la Planta Echeverría con un corte de impulsión en la cañería maestra para realizar las nuevas conexiones. Los trabajos y la normalización posterior del servicio podrían llevar 24 horas.

Desde la comuna se informó que a las 7 de este miércoles se comenzará a trabajar en la colocación de la pieza principal de conexión. Para ello se restringirá el funcionamiento operativo desde los centros de distribución Ramírez y Ejército, por lo que se registrará baja presión o corte de servicio en el ejido urbano de la ciudad, situado hacia el oeste de calles Ayacucho, Artigas, y zonas aledañas.

Se trata de los últimos pasos en la obra que comenzó en el mes de julio con el objetivo principal de mejorar el servicio en la zona oeste de la ciudad. Esta mejora en la infraestructura, logrará un incremento del caudal disponible para su distribución, lo que permitirá planificar dicha distribución en función de la demanda.

El corte de impulsión debe realizarse para vaciar la cañería de 750 mm y colocar un ramal T en el manifold de salida del bombeo del suministro potabilizado que alimentará la nueva tubería en ejecución, que se extiende a lo largo de casi 5.500 metros, hasta la planta y cisterna de avenida Ramírez.

Esta intervención programada se desarrolla en el marco del programa “Obras de Impulsión” contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de Paraná, para ampliar la disponibilidad del recurso y es financiada con recursos 100% paranaenses.

Al mismo tiempo, se aprovechará la disponibilidad de tiempo para realizar una obra de renovación y modernización del equipamiento en la sala de bombas de la planta Echeverría: se colocará una electrobomba recientemente adquirida por la Municipalidad, que permitirá dar sustentabilidad, mayor eficiencia y productividad en la administración y gestión del servicio público.

Se estima que la obra se extenderá durante la tarde. La reanudación posterior del abastecimiento de agua a los hogares será gradual y progresiva, ya que previamente deberán recuperarse los niveles de reservas de agua en los centros de distribución Ramírez y Ejército, necesarios para inyectar presión al suministro para su distribución por la red pública. La normalización del servicio tenderá a generalizarse durante la madrugada.

Asimismo, en algunos sectores acotados de la zona ubicada hacia el este de calles Ayacucho y Artigas, podría registrarse una eventual y transitoria baja presión del servicio, mientras se desarrolle solo una de las distintas operaciones que se efectuarán para la modernización de la sala de bombas de la planta Echeverría.

Se recomienda a los usuarios que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Como es habitual frente a estas situaciones, habrá disponibles camiones cisterna para atender pedidos urgentes de agua potable, priorizando a las instituciones de salud o geriátricos.