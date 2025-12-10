La Mesa por la Salud Mental advierte que Entre Ríos duplica la media nacional de suicidios.

La Mesa por la Salud Mental urgió al Senado de Entre Ríos a aprobar la ley ante la crisis que duplica la tasa nacional de suicidios y deja a miles sin atención.

La Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos manifestó con contundencia que la responsabilidad sobre la crítica situación de la salud mental en la provincia recae actualmente en los legisladores. La advertencia fue expuesta durante una reunión en el Senado provincial.

En ese ámbito comenzó el debate del proyecto de ley "Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos" , iniciativa que reúne voces, demandas y experiencias de actores que trabajan diariamente en la contención y acompañamiento de personas con problemáticas de salud mental.

Entre Ríos: fuertes reclamos por la falta de respuestas ante la emergencia en salud mental

Las definiciones fueron planteadas el martes, en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General de la Cámara de Senadores. En ese ámbito, la Mesa instó a los legisladores a "estar a la altura de la urgencia que atraviesa Entre Ríos".

En el espacio institucional, la organización advirtió que "en una provincia donde las tasas de suicidio duplican la media nacional, donde los consumos problemáticos comienzan a edades cada vez más tempranas y donde miles de familias atraviesan situaciones de sufrimiento sin dispositivos adecuados, no decidir también es decidir".

Asimismo, señaló que "la ausencia de respuestas concretas constituye una forma de desprotección del Estado. Cada crisis sin atención, cada muerte evitable y cada situación que no encuentra acompañamiento ocurre en un marco donde la provincia aún no ha garantizado las herramientas necesarias, a pesar de contar con un proyecto listo para implementar".

La Mesa destacó que la ley en debate "no es una declaración simbólica: traza un plan de acción territorial, integral, intersectorial y financiado, con dispositivos comunitarios, protocolos de crisis, equipos interdisciplinarios, promoviendo una real red integral de los cuidados, con las escuelas y universidades siendo eje central de la prevención y promoción, con redes locales y cumplimiento del presupuesto correspondiente para salud mental de la provincia".

Por este motivo, afirmaron que "la responsabilidad institucional es hoy ineludible: esta ley es una herramienta concreta para proteger a cada entrerriano y entrerriana, en especial a loas y los más vulnerables las infancias, jóvenes y acompañar a las familias, fortaleciendo a las comunidades que, desde hace años, ¡sostienen allí donde el Estado no llega!".