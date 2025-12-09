El Gobierno de Entre Ríos dispuso una actualización del esquema de tasas y contribuciones vinculadas a la prestación del servicio eléctrico.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso, mediante el decreto Nº 3578, una actualización del esquema de tasas y contribuciones vinculadas a la prestación del servicio eléctrico. El objetivo es aliviar la carga fiscal sobre los usuarios finales y generar condiciones más competitivas para el desarrollo productivo entrerriano.

Esta medida se enmarca en el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar hacia una estructura tributaria más simple, razonable y orientada al crecimiento, en un contexto de fuertes incrementos en los precios mayoristas de la energía a nivel nacional.

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Reducción de tasas municipales

A partir del 1° de enero de 2026, las concesionarias del servicio eléctrico deberán actuar como agentes de percepción de las tasas municipales por alumbrado público, reduciéndose el límite máximo del 16 al 13 por ciento para todos los usuarios finales. El propósito es amortiguar el impacto de las tasas locales en la factura de luz.

El gobernador definió este tope como una herramienta fundamental para "evitar distorsiones y garantizar que la energía sea accesible para las familias entrerrianas".

Sostenimiento de beneficios para la industria entrerriana

Para los usuarios industriales, el decreto asegura la continuidad de lo dispuesto en el decreto Nº 7269/04, que establece la exención de tasas en la factura eléctrica. La decisión busca preservar la competitividad del sector productivo ante el incremento del costo mayorista de la energía dispuesto por la Nación.

"Cada punto de competitividad cuenta. Nuestro compromiso es que la industria entrerriana pueda seguir creciendo y generando empleo", señalaron desde el Ejecutivo.

Acuerdo con Municipios

La provincia ratificó además el Acta Acuerdo con los Municipios, mediante la cual se reduce del 8,69 al 6 por ciento la contribución municipal única asociada al servicio eléctrico.

El objetivo es transparentar los costos del servicio, garantizar tarifas razonables y evitar que los usuarios deban absorber conceptos ajenos a la prestación esencial de la energía eléctrica.

Un Estado presente que cuida a los usuarios

El decreto también instruye a la Secretaría de Energía y al EPRE a dictar las normativas necesarias para asegurar la correcta aplicación de las nuevas reglas, de modo que los beneficios lleguen efectivamente a hogares, comercios e industrias.

"Entre Ríos está ordenando su estructura energética para proteger a las familias y acompañar a quienes producen. Es un paso más en la decisión de reducir los gravámenes que afectan la competitividad de la provincia", destacaron desde el gobierno provincial.