Este miércoles se publicaron las designaciones de cinco nuevas autoridades para el Poder Judicial de Entre Ríos, cuyos pliegos habían sido aprobados en 1 de octubre en la Cámara de Senadores de Entre Ríos.
Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial
10 de diciembre 2025 · 11:34hs
Se trata de los nombramientos de fiscales auxiliares en diversas localidades de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad, solo se publicaron los decretos correspondientes a cinco nuevas autoridades. En total son 24 fiscales nuevos.
Paraná
-Martín Miguel Wasinger, Fiscalía Nº 7.
-Eric Rodolfo Zenklusen, Fiscalía Nº 12. (APFDigital)
Gualeguaychú
-Josefina Beherán, Fiscalía Nº 3.
-Jorge Luis Gutiérrez, Fiscalía Nº 4.
Concepción del Uruguay
María de los Ángeles Becker, Fiscalía Nº 4.