Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Publicaron en al Boletín Oficial cinco nuevos fiscales para el Poder Judicial de Entre Ríos. Los pliegos habían sido aprobados en 1 de octubre en el Senado

Este miércoles se publicaron las designaciones de cinco nuevas autoridades para el Poder Judicial de Entre Ríos, cuyos pliegos habían sido aprobados en 1 de octubre en la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Se trata de los nombramientos de fiscales auxiliares en diversas localidades de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad, solo se publicaron los decretos correspondientes a cinco nuevas autoridades. En total son 24 fiscales nuevos.