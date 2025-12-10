Paraná suma 16 homicidios en 2025, igualando 2024 y reafirmándose como la ciudad más violenta. Entre Ríos acumula 30, aún debajo de los 49 del año pasado.

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos.

Durante la madrugada de este miércoles se registró un nuevo crimen en Paraná, en la zona ubicada detrás del Tiro Federal . La víctima, identificada como Eduardo Silva, tenía 20 años.

Por el hecho, las autoridades detuvieron a un adolescente de 16 años, señalado como el presunto autor del homicidio.

Homicidio (1).jpeg

Con este caso, la capital entrerriana alcanza 16 homicidios en lo que va de 2025, igualando la cifra total contabilizada durante todo 2024. De esta manera, Paraná continúa siendo la ciudad más violenta de la provincia, según las estadísticas disponibles.

A nivel provincial, Entre Ríos registra 30 homicidios en 2025, de los cuales más de la mitad ocurrieron en la capital. Pese al incremento local, el total provincial aún no alcanza los 49 crímenes ocurridos en 2024.