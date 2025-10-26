La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez, claridad y satisfacción entre fiscales y votantes

La Boleta Única de Papel debutó en Paraná con una jornada electoral ágil, sin demoras y con amplia satisfacción entre votantes y fiscales.

La Boleta Única de Papel debutó en Paraná con una jornada electoral ágil, sin demoras y con amplia satisfacción entre votantes y fiscales.

Este domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas nacionales, debutó la Boleta Única de Papel, un sistema que, según los testimonios recogidos por UNO, fue recibido con entusiasmo y alivio tanto por votantes como por fiscales.

En las distintas escuelas donde se desarrolló la jornada electoral, la coincidencia fue clara: el nuevo sistema es más rápido, ágil y sencillo. UNO dialogó con electores y fiscales en la Escuela Normal, la Escuela Héroes de Malvinas y la Bazán y Bustos.

Debut positivo

En la Escuela Normal de Paraná, el movimiento fue constante desde temprano. Personas de todas las edades se acercaron a emitir su voto con tranquilidad. Como ocurre en cada elección, los adultos mayores fueron reconocidos por su compromiso cívico, mientras que los jóvenes celebraron su primer sufragio.

Marta, una de las votantes, expresó su satisfacción: “La verdad que se están entendiendo fantástico. Súper rápido y dinámico. La gente no tiene que esperar”.

Un fiscal de mesa también destacó la agilidad del proceso: “Por ahora bastante bien. No hemos tenido problema. Es bastante rápido”.

En la Escuela Héroes de Malvinas, la fiscal Lara coincidió en la buena recepción del nuevo formato: “Todo súper ágil, así que estamos tranquilos. Ha habido preguntas de cómo doblar la boleta nada más”.

Otro fiscal resumió la sensación general: “Es ágil, muy dinámico y es rapidísimo”.

Por su parte, los fiscales generales de mesa de la Escuela Bazán y Bustos subrayaron la claridad del sistema: “Siento que el sistema se entiende”.

La implementación de la Boleta Única de Papel no solo evitó las largas filas y demoras del antiguo método, sino que también demostró ser una herramienta eficaz para simplificar el acto electoral.