"La democracia se construye entre todos", dijo Rosario Romero

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la importancia del voto y la democracia en las elecciones legislativas 2025.

26 de octubre 2025 · 15:11hs
La intendenta de Paraná

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la importancia del voto y la democracia.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, emitió su voto este domingo en la Escuela República de Entre Ríos, subrayando la importancia del compromiso cívico. “Quienes hemos vivido la democracia argentina desde 1983 en adelante, reivindicamos esta posibilidad que cada dos años tenemos de fortalecer y seguir fortaleciendo nuestra democracia”, expresó.

También manifestó que espera que el Congreso de la Nación continúe con discusiones sanas, respetuosas y con argumentos. “Ojalá tengamos debates que no nos asusten, que nos permitan reconocer la parte de razón del otro y que, al final, podamos deconstruir las mejores leyes para el país”, señaló.

Alicia Fregonese votó en la ciudad de Maciá. 

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

La Boleta Única de Papel debutó en Paraná con una jornada electoral ágil, sin demoras y con amplia satisfacción entre votantes y fiscales.

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez, claridad y satisfacción entre fiscales y votantes

LEER MÁS: Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral

Rosario Romero y la Boleta Única de Papel

Por otra parte, Romero se mostró satisfecha con el sistema de Boleta Única de Papel, destacando sus ventajas tanto en términos de eficiencia como en la reducción de residuos. “Siempre me ha gustado el BUP. De hecho, cuando Bordet mandó el proyecto de ley en 2018, fui una de las que trabajó en ese texto”, afirmó.

Para la intendenta, este sistema no solo facilita que el voto sea más rápido, sino que también acelera el escrutinio y, además, ayuda a cuidar el medio ambiente. “No gastamos enormes cantidades de dinero en papel que después termina tirado en las calles, como ocurría con las boletas repartidas por los partidos”, explicó.

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral, comentó que tras votar, recorrerá algunas escuelas y continuará la fiscalización junto al equipo de la agrupación “Fuerza Entre Ríos”. "Es un trabajo de todos y todas", afirmó.

