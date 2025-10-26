Uno Entre Rios | El País | Karina Milei

Karina Milei: "Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habló en la puerta del búnker y destacó la elección del partido violeta en las Elecciones 2025.

26 de octubre 2025 · 19:34hs
Karina Milei se mostró confiada en las elecciones que realizó La Libertad Avanza.

Karina Milei se mostró confiada en las elecciones que realizó La Libertad Avanza.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habló frente al búnker: “La verdad quiero agradecerles porque como han visto han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”.

El presidente Javier Milei llegó al Hotel Libertador antes de las 19 donde esperará los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Ya están en el lugar algunos dirigentes de La Libertad Avanza como Patricia Bullrich y Martín Menem.

Hubo mucho ausentismo en las Elecciones 2025.

Elecciones 2025: más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

Fabricio Mesquida emitiendo su voto.

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Minutos después, el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a la sede donde concentrarán los principales referentes de LLA. Antes de ingresar al hall del hotel, el funcionario se acercó para saludar a la militancia que se juntó en las inmediaciones.

