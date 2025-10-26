Uno Entre Rios | Economia | Elecciones

¿Que pasará con el dólar después de las elecciones?

Luis Caputo, aseguró que no habrá cambios en el programa económico después de las elecciones legislativas.

26 de octubre 2025 · 18:30hs
Pese a fuertes ventas oficiales

Pese a fuertes ventas oficiales, el dólar superó los 1.450 pesos.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, transmitió un mensaje de estabilidad y continuidad a los argentinos, asegurando que el programa económico del Gobierno se mantendrá inalterable a partir de este lunes, independientemente del resultado de las elección legislativas.

El funcionario garantizó que el esquema de bandas cambiarias seguirá vigente y que se mantendrá firme el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

Luis Caputo transmitió "tranquilidad" a los argentinos

Ante la consulta sobre si la situación económica cambiaría tras los comicios, Caputo fue categórico. “No, le quiero dar tranquilidad a los argentinos. Así, o sea, no cambia nada, que es el programa económico, no cambia nada”, afirmó. Y sentenció: “No se modifica nada, ni el esquema de bandas, ni el objetivo siempre del equilibrio fiscal, ni nada de los objetivos que nos hemos puesto”. El ministro reiteró varias veces que el dólar y el esquema cambiario seguirán “exactamente igual”, manteniéndose “siempre dentro de las bandas”.

Caputo también se refirió a la necesidad de avanzar con reformas estructurales para impulsar el desarrollo del país, en particular la laboral y la tributaria. “Lo más importante es lograr pasar la reforma laboral y tributaria, porque eso va, como digo, va a generar mucho más trabajo, mejores salarios, y definitivamente la gente es lo que quiere”, sostuvo.

Sobre las posibilidades de lograr estas leyes, el ministro manifestó: “El congreso que se viene va a ser para nosotros seguro mucho más favorable, pero digamos ojalá también digamos podamos adelantar algo en estos dos meses”.

La reacción de los mercados después de las elecciones

Consultado sobre la volatilidad del mercado, el ministro se mostró cauto. “Los mercados siempre hay que ser muy respetuosos, así que no podría decir que se va a terminar la volatilidad o no”, señaló.

También se refirió a los cambios en el Gabinete y en su propia cartera, asegurando que “el presidente decidirá” los reemplazos. Sin embargo, enfatizó que, más allá de los nombres, “lo demás de de vuelta no no cambia nada” en la dirección económica. Sobre la posibilidad de asistir al Congreso para brindar detalles del Presupuesto, el ministro concluyó: “No, no, no tengo problema, no”.

