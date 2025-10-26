Uno Entre Rios | La Provincia | Laura Stratta

Laura Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir por esta senda o mirar con esperanza al 2027"

La diputada provincial del PJ, Laura Stratta, emitió su voto en la ciudad de Victoria y posteriormente dejó sus sensaciones.

26 de octubre 2025 · 14:19hs
La diputada provincial del PJ, Laura Stratta, emitió su voto en la ciudad de Victoria.

La diputada Laura Stratta sostuvo este mediodía, tras emitir su voto en la ciudad de Victoria, que la elección se desarrolla con tranquilidad en toda la provincia. En ese sentido, instó a los entrerrianos y entrerrianas a concurrir a sufragar “porque votando lo que hacemos es fortalecer una democracia que nos necesita a todos comprometidos”.

Además, afirmó que ese compromiso hará posible la construcción de confianza “para que la política vuelva a ser el lugar de representación de las mayorías”.

LEER MÁS: "Es irresponsable endeudarnos", expresó desde el PJ Laura Stratta

Otras declaraciones de Laura Stratta

En referencia al justicialismo, la presidenta del bloque de diputados de la oposición agregó. “Nosotros desde el peronismo debemos continuar trabajando recuperar la confianza de los ciudadanos tanto en la Provincia como en la Nación, y también para fortalecer la gestión en el municipio de Victoria que la pasa muy mal con estas administraciones nacional y provincial”.

Consultada sobre el significado de esta elección en particular, Stratta dijo: “Esperamos que sea una jornada democrática en la que podamos decidir qué queremos para la Argentina, si más Milei o menos Milei, si más ajuste o menos ajuste. Hablamos con nuestros vecinos y vecinas y nos expresan una angustia muy grande respecto de no poder llegar a fin de mes; que el dinero no alcanza, ni siquiera en el caso del que pueda tener más de un trabajo; que cuesta mucho pagar los servicios; que es muy difícil sostener las empresas; o que el cierre de pymes es permanente”.

Y agregó: “Hablamos con productores y con emprendedores, y en todos los casos prevalece la angustia por no poder llegar a fin de mes, por no poder sostener los puestos de trabajo, por no poder cumplir los compromisos. Esta es la Argentina de hoy, y así lo expresan los diferentes sectores. No somos los peronistas los que lo decimos, sino todos los sectores de la actividad económica. No hay manera de encontrar a alguien que le vaya bien, y hoy tenemos la oportunidad de poder expresar si queremos seguir por esta senda donde hay recorte y ajuste; o si vamos por la senda de la esperanza de cara al 2027, de un país que empiece a ser diferente”, agregó.

