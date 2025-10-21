Uno Entre Rios | El País | Elecciones 2025

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que acompañará la Boleta Única de Papel (BUP) de las Elecciones 2025

21 de octubre 2025 · 12:35hs
La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que acompañará la Boleta Única de Papel (BUP) de las Elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que acompañará la Boleta Única de Papel (BUP) de las Elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que se usará el 26 de octubre junto con la boleta única de papel que se utilizará por primera vez en las Elecciones 2025. Cada birome será entregada por el presidente de mesa al momento de votar. Su tinta indeleble impide borrar o modificar las marcas, garantizando un proceso más transparente y seguro. Esta medida, según indicaron, busca reforzar la confianza ciudadana y asegurar la validez de cada voto, en línea con los estándares de modernización impulsados por la Justicia Electoral.

Elecciones 2025 lapicera indeleble

TODO SOBRE LAS ELECCIONES 2025

Para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que consiste en una sola hoja donde el votante marca su elección con una lapicera.

La Cámara Nacional Electoral se informó cuáles serán los documentos válidos para votar en las Elecciones 2025 e hizo algunas advertencias y prohibiciones

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

boleta unica de papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

La normativa vigente establece que la lapicera que la autoridad de mesa le debe entregar al votante es “indeleble”, y los registros públicos de compras muestran que los bolígrafos adquiridos cumplen con este requisito.

Elecciones Argentinas

Una búsqueda dentro de la plataforma pública Comprar mostró la licitación que realizó el Ministerio del Interior, encargado de la Dirección Nacional Electoral, para la “adquisición de elementos de escritura para las elecciones 2025”. El documento informa la búsqueda de proveedores para la adquisición de 145.000 “conjuntos de útiles de escritura, registración y asistencia para mesa de votación”, que incluye en cada uno ocho “bolígrafos de tinta permanente e indeleble de color negro intenso”.

El documento exige que el bolígrafo sea “descartable, tipo ‘BIC’ o similar con capuchón, tinta permanente de tipo indeleble color negro, punta de acero trazo grueso (G) 1mm, ‘primera calidad’, aconsejable para uso en documentos”. Además, debe tener impreso la leyenda “ELECCIONES ARGENTINAS”.

Respecto al uso de las biromes, se establece: “Se deberá garantizar la provisión de bolígrafos de primera calidad y que su tinta posea un color negro intenso para que la escritura sea de fácil y nítida lectura garantizando que la misma se fije de forma permanente e inalterable sobre el sustrato (papel de Boleta Única BUP, 80 g/m2 obra blanco primera alisado) donde será aplicada”.

El 3 de julio de 2025, la Jefatura de Gabinete aprobó la licitación y adjudicó la compra de los 145.000 conjuntos para la mesa de votación a la empresa Sellos Online SRL, por la suma de $ 2.594 millones (unos US$ 2,08 millones).

Lapiceras y materiales

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó un video en su cuenta en Instagram que muestra las lapiceras y otros materiales que se entregarán a los presidentes de mesa. En la secuencia se aprecia que las biromes son de la marca argentina Ezco.

Elecciones 2025 Cámara Nacional Electoral Lapicera indeleble boleta única de papel
Noticias relacionadas
El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias.

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Javier Milei volvió a criticar al kirchnerismo. 

Milei:  después de las elecciones de septiembre los K se convirtieron en "gremlins"

Las declaraciones de Donald Trump, condicionando la ayuda al resultado positivo para Milei hizo reaccionar al arco político y la oposición 

Declaraciones de Trump: la oposición las calificó de "extorsión"

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel 

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Ver comentarios

Lo último

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Ultimo Momento
Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La base de Patronato modelo 2026

La base de Patronato modelo 2026

Policiales
Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Concordia fue nombrada como Ciudad Art Noveau de América 2025

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Dejanos tu comentario