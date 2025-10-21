Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que acompañará la Boleta Única de Papel (BUP) de las Elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que se usará el 26 de octubre junto con la boleta única de papel que se utilizará por primera vez en las Elecciones 2025. Cada birome será entregada por el presidente de mesa al momento de votar. Su tinta indeleble impide borrar o modificar las marcas, garantizando un proceso más transparente y seguro. Esta medida, según indicaron, busca reforzar la confianza ciudadana y asegurar la validez de cada voto, en línea con los estándares de modernización impulsados por la Justicia Electoral.

Para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que consiste en una sola hoja donde el votante marca su elección con una lapicera.

La normativa vigente establece que la lapicera que la autoridad de mesa le debe entregar al votante es “indeleble”, y los registros públicos de compras muestran que los bolígrafos adquiridos cumplen con este requisito.

Elecciones Argentinas

Una búsqueda dentro de la plataforma pública Comprar mostró la licitación que realizó el Ministerio del Interior, encargado de la Dirección Nacional Electoral, para la “adquisición de elementos de escritura para las elecciones 2025”. El documento informa la búsqueda de proveedores para la adquisición de 145.000 “conjuntos de útiles de escritura, registración y asistencia para mesa de votación”, que incluye en cada uno ocho “bolígrafos de tinta permanente e indeleble de color negro intenso”.

El documento exige que el bolígrafo sea “descartable, tipo ‘BIC’ o similar con capuchón, tinta permanente de tipo indeleble color negro, punta de acero trazo grueso (G) 1mm, ‘primera calidad’, aconsejable para uso en documentos”. Además, debe tener impreso la leyenda “ELECCIONES ARGENTINAS”.

Respecto al uso de las biromes, se establece: “Se deberá garantizar la provisión de bolígrafos de primera calidad y que su tinta posea un color negro intenso para que la escritura sea de fácil y nítida lectura garantizando que la misma se fije de forma permanente e inalterable sobre el sustrato (papel de Boleta Única BUP, 80 g/m2 obra blanco primera alisado) donde será aplicada”.

El 3 de julio de 2025, la Jefatura de Gabinete aprobó la licitación y adjudicó la compra de los 145.000 conjuntos para la mesa de votación a la empresa Sellos Online SRL, por la suma de $ 2.594 millones (unos US$ 2,08 millones).

Lapiceras y materiales

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó un video en su cuenta en Instagram que muestra las lapiceras y otros materiales que se entregarán a los presidentes de mesa. En la secuencia se aprecia que las biromes son de la marca argentina Ezco.