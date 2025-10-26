Alicia Fregonese, candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza, votó en la Escuela N° 62 “Delio Panizza” de Maciá.
Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"
La candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Alicia Fregonese, votó en Maciá y tras sufragar brindó declaraciones.
26 de octubre 2025 · 13:46hs
Declaraciones de Alicia Fregonese en Maciá
“Me siento muy feliz de haber venido y estar acá, esperando que la jornada transcurra de manera pacífica”, sostuvo la candidata a diputada nacional.
“Es importante que todos votemos, es una manera de mejorar nuestra democracia. Votar es lo mejor que podemos hacer para tener mejores gobernantes”, agregó la actual funcionaria.
Además, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel. “Es mucho mejor para los fiscales, los presidentes de mesa y la gente que viene a votar. Antes estábamos horas”, afirmó.