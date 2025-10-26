Uno Entre Rios | El País | Elecciones

Elecciones 2025: cerraron los comicios con casi 60% de participación

La votación cerró a las 18 y se espera que para las 21 se conozcan los primeros resultados de las Elecciones 2025. Buen funcionamiento de la Boleta Única de Papel

26 de octubre 2025 · 15:38hs
Foto: UNO/Fernanda Rivero
Elecciones 2025: pasadas las 17 ya votó el 58,5% del padrón nacional.

La Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que, pasadas las 17 de este domingo, ya votó el 58,5% del padrón nacional, en el marco de las elecciones legislativas 2025, donde más de 36 millones de argentinos están habilitados para sufragar y renovar parte del Congreso de la Nación.

A falta de una hora para el cierre de los comicios, ya votaron los principales dirigentes de todas las fuerzas.

Elecciones 2025: la participación trepó al 58,5% del padrón pasadas las 17

Las autoridades electorales informaron que la jornada se desarrolla con normalidad en todo el país, con todas las mesas habilitadas y sin incidentes relevantes. Además, destacaron el buen funcionamiento del sistema de Boleta Única de Papel, que por primera vez se implementa a nivel nacional, agilizando el proceso y reduciendo las demoras.

