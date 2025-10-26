Elecciones 2025: cerraron los comicios con casi 60% de participación La votación cerró a las 18 y se espera que para las 21 se conozcan los primeros resultados de las Elecciones 2025. Buen funcionamiento de la Boleta Única de Papel 26 de octubre 2025 · 15:38hs

Foto: UNO/Fernanda Rivero Elecciones 2025: pasadas las 17 ya votó el 58,5% del padrón nacional.

La Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que, pasadas las 17 de este domingo, ya votó el 58,5% del padrón nacional, en el marco de las elecciones legislativas 2025, donde más de 36 millones de argentinos están habilitados para sufragar y renovar parte del Congreso de la Nación.

A falta de una hora para el cierre de los comicios, ya votaron los principales dirigentes de todas las fuerzas.

Las autoridades electorales informaron que la jornada se desarrolla con normalidad en todo el país, con todas las mesas habilitadas y sin incidentes relevantes. Además, destacaron el buen funcionamiento del sistema de Boleta Única de Papel, que por primera vez se implementa a nivel nacional, agilizando el proceso y reduciendo las demoras.