Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Se puso a disposición un simulador del voto online para que la ciudadanía se familiarice con la Boleta Única de Papel. Qué hacer si se comete un error al marcar

La principal novedad de las Elecciones 2025 de este 26 de octubre es la implementación de una Boleta Única en Papel (BUP), que incluye todos los partidos y categorías en un mismo documento. La Cámara Nacional Electoral puso a disposición un simulador del voto online para que la ciudadanía se familiarice con el nuevo modo de votación.

*La única boleta válida es la que entrega la autoridad de mesa en el momento de verificar la identidad del elector.

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

*Estas boletas están integradas en un talonario bajo control de la autoridad de mesa, lo que garantiza mayor transparencia y seguridad durante el proceso electoral.

*Sin sobres: la boleta es también el sobre

*Las nuevas boletas están diseñadas para funcionar como su propio sobre.

*Solo hay que doblarlas siguiendo las instrucciones impresas en el dorso.

*Esto garantiza el secreto del voto antes de introducir la boleta en la urna.

*El Simulador de Boleta Única Papel permite ensayar la dinámica de esta modalidad. De un modo amigable el micrositio guía.

Comienza con la elección del distrito, luego llega a la boleta (con partidos de fantasía) y ahí emitir el voto. Ahora solo queda doblar la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que el voto permanezca oculto, indica el paso a paso para guiar al votante a introducir la boleta en la urna y firma el padrón.

¿Qué hacer si se comete un error al marcar?

Avisar a la autoridad de mesa.

Entregar la boleta con error. Esta se guardará en un sobre especial, sin que se vea el voto marcado ni se indique verbalmente la opción elegida. Solo hay decir: “Necesito otra boleta porque cometí un error al llenarla”.

Recibirá una nueva boleta para votar correctamente.

Voto nulo y voto en blanco