La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano La Selección Argentina se enfrentará este martes con sus pares de México (a las 19.30) y Estados Unidos (a las 22). 24 de febrero 2026 · 14:09hs

La Selección Argentina va por el título.

Luego de haber superado de manera impecable la Ronda Inicial del XIII Campeonato Panamericano de sóftbol masculino, que se está disputando en Montería, Colombia, la Selección Argentina conoce a sus rivales para la Super Ronda, en la que se definirá el título del certamen.

El equipo Albiceleste tendrá dos partidos este martes 24 de febrero se enfrentará con sus pares de México (a las 19.30) y Estados Unidos (a las 22). El miércoles 25 se medirá con Colombia (13.30) y Canadá (16); el jueves 25 con Venezuela (18.30) y el viernes 26 con República Dominicana (18.30).

El elenco comandado por José Guerrinieri ganó todos sus compromisos de la instancia anterior prácticamente sin fisuras, ya que anotó 39 carreras y no recibió ninguna: derrotó a Panamá (11-0), Puerto Rico (7-0), Aruba (15-0) y Cuba (6-0).