Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina se enfrentará este martes con sus pares de México (a las 19.30) y Estados Unidos (a las 22).

24 de febrero 2026 · 14:09hs
La Selección Argentina va por el título.

La Selección Argentina va por el título.

Luego de haber superado de manera impecable la Ronda Inicial del XIII Campeonato Panamericano de sóftbol masculino, que se está disputando en Montería, Colombia, la Selección Argentina conoce a sus rivales para la Super Ronda, en la que se definirá el título del certamen.

El equipo Albiceleste tendrá dos partidos este martes 24 de febrero se enfrentará con sus pares de México (a las 19.30) y Estados Unidos (a las 22). El miércoles 25 se medirá con Colombia (13.30) y Canadá (16); el jueves 25 con Venezuela (18.30) y el viernes 26 con República Dominicana (18.30).

San José hizo un buen partido pero no le alcanzó para sumar.

Derrota de San José ante la Selección Argentina U19

La Selección Argentina es una de las grandes candidatas al título.

La Selección Argentina le ganó a Cuba y marcha invicto en el Campeonato Panamericano

El elenco comandado por José Guerrinieri ganó todos sus compromisos de la instancia anterior prácticamente sin fisuras, ya que anotó 39 carreras y no recibió ninguna: derrotó a Panamá (11-0), Puerto Rico (7-0), Aruba (15-0) y Cuba (6-0).

Selección Argentina Campeonato Panamericano México Sóftbol
Noticias relacionadas
La Selección Argentina comenzó de manera exitosa la defensa de su título.

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina se prepara para su presentación oficial en Montería.

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

gimnasia de concepcion conoce a sus rivales en la temporada 2026 del torneo federal a

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Náutico El Quillá de Santa Fe es el último campeón del Torneo Dos Orillas.

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Ver comentarios

Lo último

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Ultimo Momento
Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La provincia
San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Dejanos tu comentario