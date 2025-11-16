Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Gualeguaychú: seis personas fueron rescatadas tras hundirse su embarcación en el río

Un rescate de Prefectura Naval en el río Gualeguaychú permitió salvar a seis personas, entre ellas tres menores, cuando su embarcación se hundía.

16 de noviembre 2025 · 21:45hs
Un operativo de emergencia de Prefectura Naval evitó una tragedia en la tarde de este domingo a realizar un rescate de náufragos en el río Gualeguaychú, salvando la vida de seis vecinos de la ciudad.

La intervención tuvo lugar alrededor de las 17, cuando una embarcación que transportaba a tres adultos y tres menores comenzó a hundirse por el fuerte temporal que azotaba la región.

LEER MÁS: Rescataron a cuatro pescadores que cayeron al río Paraná luego de chocar una boya

Datos del hecho en el río Gualeguaychú

La dotación del Guardacostas-145, que realizaba un patrullaje rutinario en la zona, divisó la embarcación en grave peligro a la altura del kilómetro 17, margen derecha del río, cerca del ex Frigorífico. Sin perder tiempo, los efectivos se movilizaron para asistir a los tripulantes, quienes estaban a segundos de quedar completamente sumergidos.

Entre los ocupantes de la embarcación se encontraban un hombre y dos mujeres de entre 29 y 32 años, acompañados de dos niños y una niña de 5 y 12 años.

Gracias a la rápida intervención, todos los ocupantes fueron rescatados y trasladados de inmediato a bordo del medio naval hasta el puerto local, donde comprobaron que se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención médica posterior, señala R2820.

