Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Gualeguaychú reprogramó la Inauguración de la Temporada Turística 2026 para el domingo 14 de diciembre, a las 20 h, en la zona portuaria.

4 de diciembre 2025 · 13:00hs
Con artistas regionales, presencia del Carnaval del País y más de 20 prestadores turísticos, Gualeguaychú abrirá la temporada 2026 el 14 de diciembre con una celebración que destaca su identidad cultural y su oferta para visitantes.

Debido a las condiciones climáticas, que anuncian para el lunes 8 chaparrones por la tarde noche, el Gobierno de Gualeguaychú reprogramó la Inauguración de la Temporada Turística 2026 para el domingo 14 de diciembre, a las 20 h, en la zona portuaria, uno de los espacios más emblemáticos y representativos de la ciudad.

Como cada año, Gualeguaychú se prepara para recibir a miles de visitantes que eligen la ciudad por su riqueza natural, cultural y recreativa. En este marco, la apertura de la temporada contará con una propuesta artística y turística de gran nivel, reafirmando el perfil de la localidad como uno de los destinos más atractivos de la región.

Presentación especial

El evento incluirá la presentación musical de una banda invitada de Fray Bentos, consolidando los lazos culturales con el país vecino. Además, participarán representantes del Carnaval del País, murgas locales, artistas ganadores del Pre Cosquín, feriantes y más de 20 prestadores de servicios turísticos, conformando un paseo diverso que pondrá en valor el talento y la oferta de la comunidad.

En los próximos días se darán a conocer más detalles de esta gran celebración que dará inicio oficial a la temporada 2026. El Gobierno de Gualeguaychú invita a todos los vecinos a sumarse y disfrutar de una jornada que promete ser una verdadera fiesta para la ciudad y para quienes la visitan.

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

ATE pide paritaria en diciembre: Van ocho meses de congelamiento salarial

ATE pide paritaria en diciembre: "Van ocho meses de congelamiento salarial"

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

