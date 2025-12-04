Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia y Esgrima La Plata

El plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago

A días del clásico ante Estudiantes, los jugadores de Gimnasia realizaron un comunicado argumentando que llevan cuatro meses sin recibir sus salarios.

4 de diciembre 2025 · 14:15hs
Pese a que está peleando el campeonato

Pese a que está peleando el campeonato, Gimnasia atraviesa una crisis económica e institucional.

A días del clásico ante Estudiantes por la semifinal del Torneo Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata no se entrenó este jueves como medida de fuerza por deudas que mantiene el club con ellos y que también se extiende a trabajadores de todas las áreas.

El reclamo, que no es nuevo, coincide con la asunción al mediodía de Carlos Anacleto como presidente, quien ganó las elecciones el sábado pasado.

Juan Iribarren continúa avanzando en uno de los escenarios más emblemáticos.

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Echagüe lleva 58 partidos invictos en el torneo local y jugará una nueva final de APV. 

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

"A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", se lee en el comunicado difundido por los jugadores.

A su vez, también resaltaron que la nueva dirigencia les había prometido "cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo". Ante este panorama, habrá que ver si Anacleto, quien antes de postularse conocía la delicada crisis institucional del club y aseguró que llegaría con una buena inyección económica, adelanta el dinero para que los futbolistas vuelvan a entrenarse. Por el momento, solo hicieron tareas de gimnasio en Estancia Chica y no salieron al campo.

Esta no es la primera vez en el año que los jugadores del Lobo se manifiestan, ya que en noviembre habían realizado dos paros, en semanas consecutivas, cuando el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se jugaba la clasificación a los playoffs del torneo, luego de salvarse del descenso.

Ahora, esta medida de fuerza toma más repercusión porque Gimnasia se cruzará con Estudiantes el próximo lunes a las 17 en el Bosque, en busca de avanzar a la final del torneo, en la que se mediría con el ganador de Boca-Racing.

La crítica situación no solo afecta al plantel porque a principipos del mes pasado hubo una protesta en la puerta del club contra la dirigencia de Mariano Cowen, quien será sucedido por Anacleto, por deudas con los empleados de la institución y de Utedyc.

El comunicado del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata

comunicado (1)

Gimnasia y Esgrima La Plata Estudiantes Torneo Clausura paro
