La Federación Entrerriana de Box tiene nuevo presidente

El gualeguaychuense Emiliano Zapata es el nuevo titular de la Federación Entrerriana de Box en reemplazo de Rosalino Aquino López.

José García, Mariela Santini y Emiliano Zapata son las principales autoridades de la Federación Entrerriana de Box en el período 2025-2029.

En una asamblea desarrollada en un marco de absoluta armonía y participación, llevada a cabo en las instalaciones del Club Dock Sud de Gualeguaychú, la Federación Entrerriana de Box (FEB) eligió a sus nuevas autoridades, resultando designado como presidente Emiliano Zapata, en reemplazo de Rosalino Aquino López.

Del encuentro formaron parte representantes de 32 clubes afiliados de toda la provincia, quienes brindaron acompañamiento unánime a la lista presentada, reflejando un fuerte consenso y respaldo institucional al nuevo período de gestión.

Durante la jornada también se expresó un sincero agradecimiento al presidente saliente, Aquino López, por su trabajo y dedicación al frente de la Federación, destacando su aporte al crecimiento y fortalecimiento del boxeo entrerriano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federación Entrerriana de Box (@entreriosbox)

Las nuevas autoridades de la Federación Entrerriana de Box

La nueva conducción, que regirá en el período 2025-2029, estará encabezada por el gualeguaychuense Zapata, acompañado por Mariela Santini (Secretaria), de Paraná, y José García (Vicepresidente), de Concepción del Uruguay, junto a un equipo de dirigentes provenientes de distintos puntos de la provincia, comprometidos con el desarrollo y la proyección del boxeo en Entre Ríos.