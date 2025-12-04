Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Echagüe se alista para una nueva presentación la Liga Nacional Masculina de vóleibol. El fin de semana tienen la final de la APV.

La Liga Nacional de Voleibol Masculina se prepara para vivir otra edición cargada de competencia, desarrollo y protagonismo federal. Con la participación de 16 clubes provenientes de ocho provincias. Las mismas son Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. El certamen volverá a ofrecer una amplia representación del voleibol argentino y el impulso para numerosas instituciones que apuntan a seguir creciendo dentro del plano nacional. Este año, la competencia contará nuevamente con la presencia de Echagüe Club y el Paraná Rowing Club, dos históricos representantes de la capital entrerriana, que ya se encuentran en plena preparación con la mira puesta en un calendario exigente. Ambos clubes iniciaron sus pretemporadas con entrenamientos intensivos, sabiendo que la Liga suele demandar regularidad, resistencia y una estructura deportiva capaz de responder a los viajes y la alta competencia.

El torneo comenzará en la segunda semana de enero, momento en el cual se disputará la fase inicial bajo un sistema de todos contra todos, con partidos ida y vuelta en distintas sedes del país. Esta primera etapa será clave para que los equipos logren posicionarse de cara a la instancia decisiva: los playoffs, donde se definirán los protagonistas por el título, y la zona de Permanencia, que determinará qué conjuntos mantendrán su lugar en la categoría para la próxima temporada.

La organización confirmó las sedes rotativas, que permitirán un movimiento constante de delegaciones y un mayor acercamiento del vóley a diferentes regiones, uno de los objetivos estructurales que la Liga Nacional viene impulsando en los últimos años.

Echagüe ante otra final de la APV

El Atlético Echagüe Club, bajo la conducción técnica de Ignacio Nacho Corona, atraviesa semanas de preparación con un fuerte enfoque en una definición local.

El plantel, conformado mayoritariamente por jugadores formados en la institución, realizará la semana que viene entrenamientos de doble turno, buscando consolidar un rendimiento estable desde el inicio del certamen. El equipo del Negro lleva 58 partidos invictos por el torneo de la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV). Son los actuales campeones y volverán a jugar una final del certamen local por tercera vez consecutiva. Sin lugar a dudas es el gran referente del vóleibol masculino en la región y ahora vuelve al ruedo en ámbito nacional. Será el domingo a las 21.

La apuesta por el talento local es uno de los sellos que Echagüe mantiene edición tras edición, y que le ha permitido ser un símbolo del voleibol entrerriano . Este año no será la excepción, con un proyecto deportivo pensado a largo plazo y con la ambición de colocarse entre los equipos competitivos de la tabla.

Los 16 equipos participantes son los siguientes: Libertad de San Jerónimo, Normal 3 de Rosario,Obras San Juan, Ferro (Ciudad de Buenos Aires), UVT de San Juan, Rowing, Atlético Echagüe Club, Villa Dora, Ateneo Mariano Moreno, Club Infernales de Salta, Lafinur de San Luis, Club Sonder, Club Citta, La Calera de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Estudiantes de La Plata.

Con el regreso de nombres fuertes y la consolidación de proyectos regionales, la Liga Nacional se perfila como una de las más atractivas de los últimos años. El formato federal, los viajes y la alternancia de sedes permitirán que el público de diferentes provincias pueda disfrutar de una competencia cada vez más profesionalizada.

Los partidos de Echagüe

Echagüe abrirá su participación en el torneo jugando como local en la Fecha 1, donde disputará dos encuentros consecutivos ante equipos sanjuaninos. El 10 de enero, desde las 21, recibirá a UVT, mientras que el 11 de enero, a las 19, enfrentará a Obras de San Juan. Ambos partidos representan un primer desafío de jerarquía para el conjunto entrerriano, que buscará imponerse ante dos instituciones que apuestan al deporte.

Fecha 2: viajes duros en Córdoba y San Luis. La competencia continuará con una doble salida durante la Fecha 2, que será íntegramente de visitante. El 16 de enero, Echagüe viajará a Córdoba para enfrentar a La Calera a las 21, en su cancha. Más tarde, el 18 de enero, jugará en San Luis ante Lafinur de Villa Mercedes, desde las 19. Ambos partidos tendrán relevancia clave para la proyección del equipo en la tabla.

Cierre de la primera ronda en Paraná. La fecha 3 volverá a ubicar al equipo paranaense en condición de local. El 24 de enero a las 21, Echagüe recibirá a Libertad, mientras que el 25 de enero, a las 19, enfrentará a CAVD. Estos encuentros serán fundamentales para cerrar la primera rueda con el impulso del apoyo local.

Comienza la segunda vuelta: viajes a San Juan. La fecha 5 abrirá la fase de revanchas con Echagüe jugando nuevamente fuera de casa. El 7 de febrero, a las 21, visitará a UVT en San Juan. Un día más tarde, el 8 de febrero a las 19, volverá a esa provincia para enfrentarse a Obras,

Fecha 6: regreso al estadio Butta. El equipo regresará a Paraná para disputar dos partidos clave. El 14 de febrero, desde las 21:00, se medirá con Municipalidad de Córdoba, mientras que el 15 de febrero, a las 19, recibirá nuevamente a Lafinur Villa Mercedes. Esta serie podría definir la posición final rumbo a la fase clasificatoria.

Cierre visitante en Santa Fe y San Jerónimo. La fecha 7 será íntegramente visitante. El 21 de febrero, a las 21, Echagüe visitará a club Libertad en San Jerónimo. Finalmente, cerrará la fase regular el 22 de febrero ante CAVD, desde las 19, en la cancha de Villa Dora, en Santa Fe.

El clásico paranaense

Los partidos ante Rowing serán el 30 de enero por la cuarta fecha en el estadio Luis Butta desde las 21 y el 1° de febrero desde las 19 en el estadio del Remero.

Rowing, el otro entrerriano

Junto a Echagüe, el Club Atlético Rowing también es protagonista entre los 16 participantes. El equipo Remero lleva adelante una preparación intensa, con el objetivo claro de mejorar sus actuaciones de temporadas anteriores y posicionarse dentro de los lugares de privilegio. Su presencia mantiene vivo el clásico paranaense dentro de la Liga Nacional, un atractivo especial para los seguidores entrerrianos. Su entrenador es Jesús Nadalín.