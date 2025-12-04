Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

La comisión directiva del hogar Conscripto Bernarde de La Paz, lanzó al rifa navideña, una acción solidaria que ayuda a la insitución a seguir acompañando a los niños del hogar

La comisión directiva del hogar Conscripto Bernarde de La Paz, lanzó al rifa navideña, una acción solidaria que ayuda a la insitución a seguir acompañando a los niños del hogar. "Cada aporte significa muchísimo: es contención, cuidado y oportunidades para quienes más lo necesitan", indican los organizadores.

2º Premio: Pulsera de plata

3º Premio: Canasta de regalos

Cada número que se vende es un paso más para mejorar la vida de nuestros chicos y mantener el hogar en las mejores condiciones.

Consultas y reserva de números: 3437401124

"A través de cada beneficio que organizamos, trabajamos para darle verdadera sostenibilidad al Hogar y asegurar que cada chico tenga las mejores condiciones posibles. Gracias a la colaboración de todos podemos realizar arreglos esenciales, renovar artefactos, y garantizar el acompañamiento profesional al personal que está día a día con ellos. Pero, sobre todo, nuestro objetivo es brindar un espacio cálido, digno y adecuado, donde cada niño se sienta cuidado, contenido y acompañado en su crecimiento", indicaron