Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

4 de diciembre 2025 · 11:32hs
La comisión directiva del hogar Conscripto Bernarde de La Paz, lanzó al rifa navideña, una acción solidaria que ayuda a la insitución a seguir acompañando a los niños del hogar. "Cada aporte significa muchísimo: es contención, cuidado y oportunidades para quienes más lo necesitan", indican los organizadores.

Premios

1º Premio: $500.000

Buscan un hogar de tránsito para los dos perros del “Gitano”, un hombre en situación de calle muy conocido en la ciudad, que permanece internado en el hospital San Martín

Buscan hogar de tránsito para los perros del "Gitano", internado tras un ACV

Horóscopo

Horóscopo del jueves 4 de diciembre de 2025

2º Premio: Pulsera de plata

3º Premio: Canasta de regalos

Cada número que se vende es un paso más para mejorar la vida de nuestros chicos y mantener el hogar en las mejores condiciones.

Consultas y reserva de números: 3437401124

"A través de cada beneficio que organizamos, trabajamos para darle verdadera sostenibilidad al Hogar y asegurar que cada chico tenga las mejores condiciones posibles. Gracias a la colaboración de todos podemos realizar arreglos esenciales, renovar artefactos, y garantizar el acompañamiento profesional al personal que está día a día con ellos. Pero, sobre todo, nuestro objetivo es brindar un espacio cálido, digno y adecuado, donde cada niño se sienta cuidado, contenido y acompañado en su crecimiento", indicaron

