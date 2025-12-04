Uno Entre Rios | Policiales | Policías

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

La Provincia reconoció a policías que investigron el femicidio en Gobernador Mansilla y que capturaron al prófugo del doble femicidio de Córdoba y hallazgo del chofer

4 de diciembre 2025 · 13:32hs
El gobernador Rogelio Frigerio realizó un reconocimiento a funcionarios de la Policía de Entre Ríos, por su profesionalismo, eficacia y compromiso durante la investigación y resolución de dos hechos delictivos de extrema gravedad ocurridos recientemente en la provincia.

El acto, que se realizó en la escuela de Policía Salvador Maciá, contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; del jefe de Policía, Claudio González; e integrantes de la plana mayor policial. El reconocimiento se centró en la actuación policial en dos investigaciones de público conocimiento, una relacionada con un femicidio en Gobernador Mansilla; y la otra, con la captura de un prófugo por un doble femicidio en Córdoba y el hallazgo en Concordia de un cuerpo relacionado con ese caso.

"Para nosotros es muy importante reconocer la valía, la preparación y el compromiso de nuestra policía en general; en particular en estos hechos que se hicieron de público conocimiento, que aparecen en la tele; pero todos los días. Nuestra policía, con su compromiso, con su esfuerzo, con su dedicación, le brinda paz y tranquilidad a los entrerrianos; y este es un reconocimiento puntual, pero que se extiende a toda la fuerza", subrayó el mandatario.

Luego señaló que "el trabajo de la policía mayoritariamente es la prevención, la investigación, como la que llevó a lograr esclarecer algunos hechos delictivos; es estar acompañando a los vecinos". En ese marco, señaló que su presencia en el homenaje tiene que ver con "visibilizar la tarea silenciosa de nuestra policía, no solamente por la importancia de "brindarle paz y tranquilidad a los entrerrianos, sino que hay una tarea adicional, que es que todos conozcan que tenemos la mejor policía de la Argentina".

"La tranquilidad y la seguridad también genera trabajo, que es lo que más necesitamos los entrerrianos", añadió e hizo notar que "las inversiones, muchas veces, también toman en cuenta la paz, la tranquilidad", por eso, dijo, "tenemos la enorme responsabilidad de sostener ese lugar privilegiado de, lo que yo considero, somos la provincia más tranquila y con más paz de la Argentina"

En ese marco, destacó el esfuerzo que hace la provincia para, "aún con muy pocos recursos, equipar a la policía. La compra de los chalecos antibalas; los patrulleros; el armamento; la tecnología, es una forma de cuidar a los que nos cuidan y de sostener esta posición", acotó.

Por su parte, Roncaglia agradeció el acompañamiento del gobernador en este acto y resaltó la distinción "a este grupo de policías, que es un reconocimiento a toda la policía. Porque en la acción explícita de la policía también hay un grupo por detrás que trabaja, la parte administrativa, criminalística, hay mucho apoyo logístico".

"La idea es seguir trabajando como hasta ahora, este es un plan que hablamos con el gobernador hace dos años cuando iniciamos la gestión, de reformular la actividad de la policía. Queríamos una policía empática, cerca de la ciudadanía, expuesta, que trabaje, dinámica, no paralizada, que sea protagonista de estas acciones; y eso creo que lo logramos", concluyó.

Durante la jornada, se destacó la articulación entre las áreas operativas, la Dirección de Inteligencia Criminal, la División Cibercrimen y las Jefaturas Departamentales, cuyo trabajo conjunto permitió dar respuestas concretas a la justicia y a la sociedad ante sucesos que conmovieron a la opinión pública nacional.

El reconocimiento

  • Por el caso del femicidio en Gobernador Mansilla, fueron reconocidos los comisarios Marcelo Hoffman y José Morillo; y el sargento Fernando Salomón.
  • En tanto, por la captura de un prófugo por el doble crimen de Córdoba y el hallazgo en Concordia de un cuerpo, fueron reconocidos: el comisario Alejandro Cardozo; el sargento ayudante Alfredo Velázquez; la cabo Ana Cano; el comisario Miguel Martina; el oficial principal José Vallecillo; y el sargento Mauricio Ruiz Díaz.
