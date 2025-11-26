Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

A partir de una gestión del municipio, con el apoyo del gobierno provincial y en un trabajo articulado con Nación, se inauguró en Gualeguaychú una nueva Oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con lo cual esta ciudad se convierte en una de las pocas en el país en ofrecer atención de documentación los siete días de la semana.

El nuevo centro surge a partir de un convenio de colaboración y asistencia técnica entre el Renaper y el municipio de Gualeguaychú, con el acompañamiento de la provincia, que contempló la provisión de equipamiento, infraestructura y asistencia permanente para su funcionamiento diario.

"Estoy muy contento, porque esto será un antes y un después en un servicio fundamental para los ciudadanos", afirmó el intendente Mauricio Davico y destacó que "esto nos va a permitir hacer el DNI y el pasaporte de lunes a lunes, todos los días de la semana, en el horario de 8 a 16. Y podrán hacerlo los gualeguaychuenses o cualquier ciudadano de otro lugar que nos visite".

El acto de inauguración, en el cual se procedió al corte de cintas, fue encabezado por el intendente Davico, junto al diputado nacional Atilio Benedetti; el jefe del Registro Civil de Gualeguaychú, Mariano Vicco; funcionarios municipales y empleadas de la flamante oficina. Se trata este de un servicio fundamental para la comunidad local, localidades vecinas y turistas que visiten la ciudad.

La nueva oficina del Racional de las Personas funcionará todos los días, excepto tres fechas en el año: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, en el horario de 8 a 16. Cuenta con tres puestos fijos de atención y un dispositivo móvil, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa, reducir tiempos de espera y garantizar una atención ágil, accesible y eficiente para la ciudad y toda su área de influencia. El espacio está equipado con tecnología actualizada, soporte técnico y personal especializado, ofreciendo un servicio moderno y de alta calidad.