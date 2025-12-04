Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

El fotógrafo paranaense Juan Iribarren, de 35 años, completó en 2025 su cuarta experiencia en la Fórmula 1 con participaciones en México y Brasil.

El fotógrafo oriundo de Paraná, Entre Ríos, Juan Iribarren , de 35 años, completó en 2025 su cuarto Gran Premio de la Fórmula 1, un recorrido que comenzó con su debut en Brasil 2024 y continuó en Miami, México y un nuevo paso por Brasil. Cada una de estas experiencias representó un avance en su adaptación al ritmo y la dinámica del trabajo.

Los distintos circuitos le permitieron acumular aprendizajes tanto técnicos como logísticos. México le ofreció una mezcla particular entre sectores urbanos, mientras que Brasil lo volvió a situar ante uno de los escenarios más tradicionales e históricos de la F1. A esto se sumó el impacto cultural de transitar por públicos tan variados, donde el fervor argentino siempre tiene una presencia destacada.

De Paraná al mundo: el fotógrafo completó su cuarta cobertura de la Fórmula 1

Esta temporada también marcó un acercamiento mayor al entorno profesional de Franco Colapinto. Iribarren tuvo acceso privilegiado a actividades internas del equipo Alpine, participó del anuncio oficial del argentino como piloto titular para la temporada 2026 y consolidó vínculos con integrantes importantes de la estructura, como el coach Lucas Colombo Russell y el entrenador Miguel Presencia. Todo esto le permitió acceder a zonas de trabajo restringidas y mejorar sus posibilidades de producción fotográfica. Incluso, algunas de sus imágenes fueron utilizadas en las redes sociales de Colapinto, lo que representó un valioso reconocimiento para su carrera.

El cierre del año lo encontró en Brasil, en un ambiente más distendido, marcado por la oportunidad que tuvo Colapinto de terminar la carrera y reencontrarse con el público en mejores condiciones que en la temporada anterior. La presencia masiva de argentinos se destacó nuevamente, incluso entre conocidos y amigos de Paraná, reforzando una conexión especial entre su trabajo y sus raíces.

Además, el entrerriano realizó fotografías de mayor cercanía, complementando su labor con su participación en el pit lane (acceso que depende de sorteo) y con trabajos paralelos para pilotos de la Fórmula 4, entre ellos el argentino Renzo Barbuy. El clima favorable también facilitó su labor, en contraste con la edición anterior, cuando las lluvias complicaron las coberturas.

A pesar de la experiencia acumulada, cada cobertura implicó un desgaste considerable. Los extensos traslados entre los alojamientos y los circuitos, los costos elevados y la duración de las jornadas demandaron una planificación minuciosa, especialmente porque el paranaense solventa la mayor parte de sus gastos.

Con cuatro Grandes Premios completados y una confianza creciente dentro del ambiente, el profesional cierra un ciclo de evolución sostenida que afianza su presencia en el mayor escenario del automovilismo mundial.

Juan Iribarren dialogó con Diario UNO

En diálogo con UNO, Juan compartió su experiencia en los Grandes Premios de México y Brasil 2025, destacando cómo cada evento le dio más confianza. Mencionó que, a pesar del cansancio por los largos traslados y los gastos, la experiencia siempre mejora. En Brasil, el clima favorable facilitó su trabajo, a diferencia de la edición anterior, cuando las lluvias complicaron las coberturas. Recordó especialmente su encuentro con Franco Colapinto, al que pudo saludar y comentarle que era de Paraná, algo que le dejó una gran impresión. También habló sobre el fervor de los argentinos. Además, destacó la oportunidad de estar más cerca de los competidores, acceder al pit lane y trabajar para pilotos de la Fórmula 4. En cuanto a su evolución, mencionó que se sintió más preparado en la edición 2025 tras su debut en Brasil 2024.

—¿Cómo viviste la experiencia del Gran Premio de México 2025?

—Fue mi cuarto Gran Premio, incluyendo Brasil 2024, Miami, México y Brasil 2025. La experiencia siempre mejora. Este año conocí circuitos nuevos, como Miami, que es tipo callejero, y México, que también tiene una parte similar, como el Foro Sol. San Pablo es un circuito muy mítico e histórico dentro de la Fórmula 1. También se ven muchos argentinos, diferentes públicos, tradiciones y maneras de vivir la carrera. Estar cerca de los pilotos, tener la posibilidad de hablar con Franco (por Colapinto) en México y Brasil, y que la escudería Alpine me haya contactado para el anuncio oficial fueron experiencias muy buenas. Poder hablar con gente del equipo y estar adentro de esos momentos es fantástico.

—¿Qué diferencias encontraste entre los diferentes Grandes Premios?

—La mayor diferencia está en las distancias de viaje, los precios y los gastos, que se sienten bastante porque cubro gran parte de ellos por mi cuenta. También influye el cansancio, ya que más allá del trabajo en el circuito, están los traslados al hotel, que pueden ser una o dos horas dependiendo de dónde te alojes. Eso hace que el día sea largo. Después, la dinámica del trabajo es más o menos la misma, aunque cada lugar tiene sus particularidades.

—¿Hubo algún momento o detalle que te haya quedado grabado?

—Sí. Uno fue estar en la sala de prensa y recibir un mensaje de la escudería Alpine para que estuviera presente en el anuncio oficial de Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026, horas antes de que saliera en redes sociales. Otro momento importante fue cuando pude hablar con él y comentarle que era de Entre Ríos, y se mostró muy agradecido y cordial. En Brasil volvió a saludarme, me felicitó por las fotos que le había mandado. Eso fue muy importante para mí, no solo porque ayuda a que más gente vea mi trabajo, sino también para seguir creciendo.

—¿Sentís que cada cobertura te fue dando más confianza?

—Sí, totalmente. Cada cobertura me dio más confianza, sobre todo por el contacto que pude tener siguiendo a Franco Colapinto, especialmente en México y Brasil. Conozco a Lucas Colombo Russell, que es su coach, y también pude conocer a su entrenador, Miguel Presencia, que es de España. Ellos me dieron muchas facilidades para llegar a él y acceder a lugares que suelen ser complicados. Gracias a eso pude trabajar mejor y sentirme más seguro al momento de hacer imágenes.

—En esta ocasión te encontraste con Franco Colapinto, ¿cómo fue ese momento?

—Hice el esfuerzo para acercarme a donde estaba él y poder tomar fotos de frente, en lugar de desde afuera. Un argentino que trabaja en Alpine, cuya familia también es de Argentina aunque él vive en Francia, me dio la posibilidad de entrar y hacer imágenes. Cuando empezó a firmar autógrafos, pude acercarme, saludarlo, presentarme y comentarle que soy de Paraná. Se mostró muy agradecido y con muy buena predisposición.

—Brasil 2024 marcó tu debut en la cobertura de la Fórmula 1, ¿cómo te sentiste en la edición de 2025?

—La experiencia fue distinta porque el clima acompañó bastante, lo que me ayudó tanto en el contacto con los pilotos como en el trabajo. También pude hacer fotos para algunos chicos de Brasil de la Fórmula 4 y para Renzo Barbuy, argentino que corre con los colores de la bandera. Además, estuve en la grilla y tuve acceso al pit lane, que se obtiene por sorteo, algo diferente respecto al año anterior. Franco (por Colapinto) pudo terminar la carrera y saludar al público con mejor ánimo, ya que en 2024 había tenido el accidente con Williams bajo la lluvia y no fue lo mismo. Este año se notó muchísimo el fervor de los argentinos, incluso tengo amigos de Paraná que fueron. Fue un espectáculo impresionante.