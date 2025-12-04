Uno Entre Rios | Economia | FMI

FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

4 de diciembre 2025 · 13:57hs
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró el pedido de que el gobierno implemente un marco monetario y cambiario “coherente”, insistió en la necesidad de la acumulación de reservas y consideró que la meta comprometida para este año luce “desafiante”. Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria que se realizará pasado diciembre.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, dijo Julie Kozack portavoz del FMI.

La vocera del organismo ofreció una conferencia de prensa en Washington vía web. Kozack dijo que el FMI entiende que las autoridades de Argentina deben “aprovechar la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario”, coherente.

“En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que se acumulen reservas en el período contemplado”, insistió la portavoz.

Kozack insistió en que el FMI es partidario de la acumulación de reservas para sostener el esquema macroeconómico y para que sirvan como reaseguro por shocks externos. La vocera también precisó que el conteo de la cantidad de reservas se realizará de acuerdo a la metodología del FMI, lo cual excluiría el reciente swap suscripto con Estados Unidos.

“En el FMI tenemos un marco para evaluar que trato darle a instrumentos de esta índole y ese marco se aplica a la línea de swap de argentina. Es algo que vamos a mostrar en informe del personal técnico. Los detalles de esa línea de canje estarán en forma coherente con nuestro marco técnico”, detalló Kozack.

Respecto de la próxima revisión, la vocera precisó que en durante este mes llegará una misión que hará el trabajo para preparar la auditoría que tendría lugar en enero. Por otro lado, destacó los avances del programa económico y dijo que el pronóstico de crecimiento del PBI para 2025 es de 4%.

