Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Detuvieron a un hombre en Paraná tras un allanamiento por el homicidio de Gustavo Gabriel González.

4 de diciembre 2025 · 08:03hs
Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Un hombre fue detenido en el marco de la investigación por el homicidio de Gustavo Gabriel González, quien estaba en situación de calle -y con enfrentamientos vecinales- y cuyo cuerpo apareció sin vida el martes 2 en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, en Paraná. Según se informó, personal policial detuvo al sospechoso en la jornada de este miércoles.

El allanamiento tuvo lugar en la vivienda de un sujeto de 37 años, ubicada en calle Bajada del Paraná y cortada C. Durante la intervención, los efectivos procedieron al secuestro y levantamiento de diversos elementos de interés, los cuales serán sometidos a peritajes con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Cabe recordar que el comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, confirmó que la muerte de González ocurrió por causas violentas, ya que el cuerpo presentaba heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax.

Asesinato en Bajada Grande
Alojado en Alcaidía

En el mismo operativo, los funcionarios concretaron la detención del presunto implicado, quien posteriormente fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la Justicia.

Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes, que buscan determinar las circunstancias y responsabilidades en el homicidio de González.

