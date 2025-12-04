Uno Entre Rios | Policiales | Urquiza

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Los vecinos advirtieron a la Policía por los aullidos del animal. Cuando llegaron, el animal ya estaba ahorcado. Ocurrió en Urquiza, departamento Uruguay

4 de diciembre 2025 · 13:21hs
Un hombre quedó deteido a disposición de la Justicia tras ahorcar a un perro en elpatio de su vivienda en Urquiza, departamento Uruguay.

El sujeto de 56 años fue denunciado por golpear salvajemente al animal, hecho que admitió a la llegada d ela Policía. Al entrar los uniformados a la vivienda encontraron el perro colgado por el cuello de una soga, ya muerto, por lo que procedieron de inmediato a detener al dueño de la morada.

El animal estaba sin vida colgado de una soga en un galpón, al fondo de la vivienda.

Informado el fiscal en turno ordenó la detención inmediata del hombre por el delito de Crueldad Animal en Flagrancia. Fue trasladado a la comisaría primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

