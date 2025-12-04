Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Los vecinos advirtieron a la Policía por los aullidos del animal. Cuando llegaron, el animal ya estaba ahorcado. Ocurrió en Urquiza, departamento Uruguay

Un hombre quedó deteido a disposición de la Justicia tras ahorcar a un perro en elpatio de su vivienda en Urquiza, departamento Uruguay.

Un hombre quedó deteido a disposición de la Justicia tras ahorcar a un perro en elpatio de su vivienda en Urquiza, departamento Uruguay.

El sujeto de 56 años fue denunciado por golpear salvajemente al animal, hecho que admitió a la llegada d ela Policía. Al entrar los uniformados a la vivienda encontraron el perro colgado por el cuello de una soga, ya muerto, por lo que procedieron de inmediato a detener al dueño de la morada.

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

maltrato animal crueldad animal hombre Paraná perro

El animal estaba sin vida colgado de una soga en un galpón, al fondo de la vivienda.

Informado el fiscal en turno ordenó la detención inmediata del hombre por el delito de Crueldad Animal en Flagrancia. Fue trasladado a la comisaría primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.