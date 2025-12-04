Uno Entre Rios | Economia | despedidos

Caromar cerró cuatro sucursales y hay cientos de despedidos

4 de diciembre 2025 · 13:08hs
La ola de cierre de empresas no se detiene. Esta madrugada cerró las puertas la sucursal San justo de la empresa Descartables Caromar SA. Se trata de un autoservicio mayorista de artículos de perfumería y limpieza. En San justo los 63 trabajadores empezaron los reclamos por la reincorporación o el pago de las indemnizaciones. Luego trascendió el cierre de las sucursales de Rosario, Burzaco y José C. Paz. También hubo problemas en Mar del Plata por la intención de pagar media indemnización a los trabajadores despedidos. Hay afiliados a Comercio y Camioneros. Los gremios ya contactaron al Ministerio de Trabajo para abordar negociaciones.

La noticia se conoció cuando los trabajadores llegaron a sus puestos de trabajo y les prohibieron el ingreso a la empresa. De hecho no hubo aviso previo ni ninguna notificación para avisarles formalmente de la determinación.

Desde le FMI se insta al gobierno de Argentina a aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para tener un marco cambiario y monetario coherentes

FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

El informe de UCA, con datos del tercer trimestre, indica que bajó la pobreza nueve puntos y la indigencia se redujo a 6,8%. 

Pobreza: para la UCA es de 36,3% y cayó más de 9 puntos

Según pudo saber InfoGremiales, en Descartables Caromar se desempeñaban unos 43 trabajadores agremiados en el Sindicato de Comercio Zona Oeste y otros 20 encuadrados en el Sindicato de Camioneros.

A los pocos minutos llegaron noticias de más sucursales cayendo, en Rosario, Burzaco y José C. Paz el SEOCA ya registró cierres.

LEER MÁS: Georgalos suspende a 600 trabajadores

Descartables Caromar es un mayorista que tiene sucursales en distintos puntos del país, además, en Laferrere, Moreno, y Neuquén. También hubo conflicto en la sucursal marplatense donde la firma busca pagar la mitad de las indemnizaciones que corresponden según la ley.

Hasta el momento no hubo comunicación con los empleados que les diera algún tipo de precisión y los empleados temen que no les paguen las indemnizaciones correspondientes.

Ver comentarios

