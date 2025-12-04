ATE pide paritaria en diciembre: "Van ocho meses de congelamiento salarial"

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria, tras la confirmación oficial de que las negociaciones salariales permanecerán cerradas hasta febrero.

El Secretario General de ATE, Oscar Muntes, expresó que la marcha es en respuesta al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ratificó la prolongación del congelamiento salarial. En diálogo con La Mañana de La Red 88.7 , precisó que, con esta decisión, se prolonga el estancamiento salarial que lleva ya ocho meses en el año, a lo que se sumarían enero y febrero del próximo.

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

ATE Paritaras

"La movilización es para solicitarle a la Secretaría de Trabajo la urgente convocatoria a paritaria. La misma fue suspendida y no hay razón para que no haya convocatoria. Necesitamos tener un salario con aumento. Vamos a ir a febrero del 2026, como lo plantea el gobierno provincial, con 8 meses de congelamiento salarial sin aumento. Sufrimos más de 30% de la pérdida del poder adquisitivo más los tres puntos que aportamos en el sistema previsional de 16 y 19 puntos", señaló Muntes.

OSCAR MUNTES

Además, agregó: "Ante esta realidad, el congelamiento nuestro es cada vez más profundo. La inflación no cesa y los trabajadores no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Le decimos al gobierno provincial que convoque a paritaria y que saque el congelamiento al que nos llevaron".

ATE se movilizó por la reapertura de la paritaria Facebook ATE

Todos los reclamos

La medida de fuerza busca presionar al Ejecutivo no solo por la cuestión salarial, sino por un conjunto de demandas laborales consideradas cruciales por el sindicato:

-Reapertura de Paritarias: Para actualizar de manera urgente el salario y las condiciones de trabajo.

-Incentivo: Implementación o mejora del incentivo laboral.

-Recategorizaciones: Que avancen realmente según lo acordado en la paritaria previa.

-Renovación de Contratos: Definición inmediata para la renovación de todos los contratos temporales al 31 de diciembre.