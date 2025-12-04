Uno Entre Rios | La Provincia | ATE

ATE pide paritaria en diciembre: "Van ocho meses de congelamiento salarial"

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

4 de diciembre 2025 · 11:10hs
El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.
El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.
El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.
El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.
El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.
El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes

El gremio estatal se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria. Oscar Muntes, titular de ATE, dijo que no pueden esperar a febrero.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este jueves en reclamo por la reapertura de la paritaria, tras la confirmación oficial de que las negociaciones salariales permanecerán cerradas hasta febrero.

Ate Paritarias Muntes

El Secretario General de ATE, Oscar Muntes, expresó que la marcha es en respuesta al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ratificó la prolongación del congelamiento salarial. En diálogo con La Mañana de La Red 88.7, precisó que, con esta decisión, se prolonga el estancamiento salarial que lleva ya ocho meses en el año, a lo que se sumarían enero y febrero del próximo.

Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

ATE Paritaras

"La movilización es para solicitarle a la Secretaría de Trabajo la urgente convocatoria a paritaria. La misma fue suspendida y no hay razón para que no haya convocatoria. Necesitamos tener un salario con aumento. Vamos a ir a febrero del 2026, como lo plantea el gobierno provincial, con 8 meses de congelamiento salarial sin aumento. Sufrimos más de 30% de la pérdida del poder adquisitivo más los tres puntos que aportamos en el sistema previsional de 16 y 19 puntos", señaló Muntes.

LEER MÁS: El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

OSCAR MUNTES

Además, agregó: "Ante esta realidad, el congelamiento nuestro es cada vez más profundo. La inflación no cesa y los trabajadores no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Le decimos al gobierno provincial que convoque a paritaria y que saque el congelamiento al que nos llevaron".

ATE se movilizó por la reapertura de la paritaria

Todos los reclamos

La medida de fuerza busca presionar al Ejecutivo no solo por la cuestión salarial, sino por un conjunto de demandas laborales consideradas cruciales por el sindicato:

-Reapertura de Paritarias: Para actualizar de manera urgente el salario y las condiciones de trabajo.

-Incentivo: Implementación o mejora del incentivo laboral.

-Recategorizaciones: Que avancen realmente según lo acordado en la paritaria previa.

-Renovación de Contratos: Definición inmediata para la renovación de todos los contratos temporales al 31 de diciembre.

ATE Paritarias Entre Ríos
ATE paritaria salarios
Noticias relacionadas
La comisión directiva del hogar Conscripto Bernarde de La Paz, lanzó al rifa navideña, una acción solidaria que ayuda a la insitución a seguir acompañando a los niños del hogar

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

el 20 de diciembre se pagara el aguinaldo en la administracion publica

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El restaurante Lo de Vivi de Concordia cerró tras perder un millonario juicio laboral, generando polémica en la ciudad y un comunicado del Centro de Comercio.

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

Ver comentarios

Lo último

FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

Pobreza: para la UCA es de 36,3% y cayó más de 9 puntos

Pobreza: para la UCA es de 36,3% y cayó más de 9 puntos

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Ultimo Momento
FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

Pobreza: para la UCA es de 36,3% y cayó más de 9 puntos

Pobreza: para la UCA es de 36,3% y cayó más de 9 puntos

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Caromar cerró cuatro sucursales y hay cientos de despedidos

Caromar cerró cuatro sucursales y hay cientos de despedidos

Policiales
Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Policías destacados por su labor en la aclaración de delitos

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Urquiza: un hombre fue detenido tras ahorcar a un perro

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Tráfico de drogas: el Gobierno de Entre Ríos y la Policía brindaron detalles sobre los operativos

Tráfico de drogas: el Gobierno de Entre Ríos y la Policía brindaron detalles sobre los operativos

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Ovación
El plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

La provincia
Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Gualeguaychú prepara una gran fiesta para inaugurar la Temporada Turística 2026

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Un homenaje destacó la obra y el legado del músico entrerriano Jorge Méndez

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

ATE pide paritaria en diciembre: Van ocho meses de congelamiento salarial

ATE pide paritaria en diciembre: "Van ocho meses de congelamiento salarial"

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Dejanos tu comentario