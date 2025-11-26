Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina se coronó campeón del Torneo Provincial Femenino que se disputó en Gualeguaychú. Levantó el trofeo al derrotar 2 a 1 en la final a Español.

Deportivo Máquina se coronó campeón del Torneo Provincial Femenino de Futsal. El certamen se disputó, del 21 al 23 de noviembre, en Polideportivo del Centro de Educación Física N°6 de Gualeguaychú y contó con la participación ocho elencos de Paraná, Concordia y la ciudad anfitriona.

En la primera fase el Rojo formó parte de la Zona A. En su presentación derrotó 2 a 1 a Mariano Moreno, defensor de la corona. En la segunda jornada superó 5 a 3 a La Masía de Concordia. Cerró esta instancia con un nuevo éxito. En esta ocasión venció 2 a 0 a Pueblo Nuevo de Gualeguaychú para asegurar el primer puesto de su sector.

Con toda la confianza el elenco paranaense se presentó al rectángulo de juego para protagonizar una de las semifinales. Máquina derrotó categóricamente al CEF N°6 por 7 a 1. En la final el Rojo desató el carnaval en el sur provincial al imponerse por 2 a 1 sobre Español.

El testimonio de la capitana de Deportivo Máquina

“Estamos súper felices por estos tres días que vivimos en Gualeguaychú. Obtener un título es un premio que no se nos venía dando desde hace un tiempo. Coronar el año de esta manera fue genial”, describió Paola Velázquez, capitana de las flamantes monarcas entrerrianas, en diálogo con Ovación.

Deportivo Máquina llegó golpeado al certamen que se disputó en el sur entrerriano. La prematura eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Futsal fue un cachetazo duro. El impacto despertó a las pibas.

“Nos dolió muchisimo haber quedado eliminadas en cuarto de final, que es algo que hacía años no nos sucedía. Fue como un cachetazo bastante duro. Estuvimos muy tristes durante un par de semanas. Ahí nos propusimos cambiar rápido el chip porque sabía que se venía el Provincial. Nos propusimos tirar todos los puntos ahí porqué era el último desafío que nos quedaba en el año. Además sabíamos que nos merecíamos un poco más de lo que nos había pasado en el torneo local”, relató.

En la temporada 2024 Máquina acaricio el ingreso a semifinales. Finalmente compitió por la Copa de Plata, trofeo que terminó conquistando. Este año dio un salto de calidad al regresar a casa con el premio mayor.

“Sabíamos que el año pasado habíamos hecho un trabajo como para poder terminar en las instancias decisivas”, aseveró Velázquez, quien resaltó la importancia de haber derrotado en el primer juego a las defensoras del título.

El primer paso fue fundamental para la conquista del Torneo Provincial

“En el primer juego derrotamos a Mariano Moreno, que era el último campeón provincial, será una de las finalistas del Torneo Clausura local y es un equipo que siempre es protagonista. Haber ganado ese partido, con todo lo que eso significaba, nos dio la confianza que necesitábamos. Estuvimos trabajando un poco en eso porqué estábamos como muy faltos de confianza. Haber quedado eliminadas rápidamente en el torneo local nos bajoneó. El triunfo ante Moreno fue el puntapié necesario para ir por todo”, confió.

Siguiendo la misma línea, añadió: “Somos un grupo que se mueve mucho con las energías. Siempre está esa palabra dentro del equipo. Haber ganado ese primer partido, creo que enérgicamente nos subió al 100 a todas. Es como que vibramos todas en la misma sintonía”, resaltó.

Futsal Deportivo Máquina La celebración de la estructura de Deportivo Máquina en Gualeguaychú.

El trofeo que las chicas de Máquina trasladaron desde Gualeguaychú a Paraná es la recompensa física por lo realizado en el escenario de juego. Esto llegó acompañado por otros aspectos que reforzaron la grupalidad. “Haber vivido estos días, a esta altura del año, y después de la eliminación en el torneo local nos unió un poquito más humanamente, que era lo que necesitábamos”, señaló. “Últimamente veníamos charlando un poco de esto porque tuvimos muchos desencuentros. Fue como que nos agarró en diferentes etapas personales y eso nos llevó a que aflojemos un poco en la unión grupal. Convivir esos tres días, todas juntas, estar en la misma sintonía, nos llevó a volver a vibrar”, valoró la capitana del Rojo.

“Estoy hace nueve, diez años en Máquina y el hecho que poder llevar a este equipo adelante es un orgullo. Siempre se lo intento transmitir a cada una de las chicas. Para mí, primero, antes de la jugadora, está la persona con los valores que eso implica. Poder estar liderando hoy este barco para mí es un orgullo enorme. Y haberlo coronado es más aún”, subrayó Paola, que levanta la copa que conquistó Deportivo Máquina para brindar y proyectar la próxima temporada. “Brindo porqué este título sea el comienzo que nos permite volver a poner la Máquina donde se merece y donde tiene que estar”, apuntó.

La delegación del Rojo que se coronó en Gualeguaychú

Yanina Barboza

Saisha Bupo

Milagros Camiolo

Yael Erbetta

Amparo Fonseca

Iara García

Ayelén Gillij

Julieta Olivo

Ángela Reggiardo

Dafne Romero

Agustina Ruíz

Paola Velázquez

DT: Mauro Ramírez

AC: Nicolás Ortega

Delegada: Florencia Fernández