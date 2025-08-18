Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, este martes 26 la Municipalidad de Gualeguaychú pondrá en marcha la Campaña Patio Limpio 2025. Si bien las tareas de control y prevención se desarrollan durante todo el año, esta etapa marca el inicio de la preparación para la temporada en la que suelen registrarse más casos.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Veterinaria, con planificación y logística propias, y se desarrolla de forma articulada con la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Higiene Urbana e Inspección General, optimizando recursos y asegurando intervenciones más efectivas.

Ejes principales de la campaña

Diagnóstico de la situación: monitoreo de la presencia del mosquito Aedes aegypti mediante ovitrampas, para identificar zonas críticas y priorizar acciones. Trabajo preventivo en viviendas e instituciones – Patio Limpio: en las áreas designadas, se brinda información, se promueve la descacharrización y, de ser necesario, se entrega repelente, trabajando junto a vecinos e instituciones para eliminar criaderos.

Bloqueos ante casos sospechosos o confirmados: intervención en un radio de 9 manzanas, con fumigaciones intra y peri domiciliarias, detección de casos febriles y reforzamiento de las medidas preventivas. Desde la Dirección de Veterinaria se destaca que la clave para combatir el dengue es la acción conjunta entre el Estado y la comunidad, recordando que la prevención comienza en cada hogar. Gracias a la planificación, experiencia y compromiso de sus equipos, Gualeguaychú se mantiene a la vanguardia en el cuidado de la salud pública y la protección ambiental.