Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

El municipio realiza tareas de control y prevención en el marco del Día Internacional contra el Dengue en Gualeguaychú.

18 de agosto 2025 · 12:47hs
Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, este martes 26 la Municipalidad de Gualeguaychú pondrá en marcha la Campaña Patio Limpio 2025. Si bien las tareas de control y prevención se desarrollan durante todo el año, esta etapa marca el inicio de la preparación para la temporada en la que suelen registrarse más casos.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Veterinaria, con planificación y logística propias, y se desarrolla de forma articulada con la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Higiene Urbana e Inspección General, optimizando recursos y asegurando intervenciones más efectivas.

Gualeguaychú lanzó el programa Ver para ser libres

Gualeguaychú lanzó el programa "Ver para ser libres"

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Ejes principales de la campaña

Diagnóstico de la situación: monitoreo de la presencia del mosquito Aedes aegypti mediante ovitrampas, para identificar zonas críticas y priorizar acciones. Trabajo preventivo en viviendas e instituciones – Patio Limpio: en las áreas designadas, se brinda información, se promueve la descacharrización y, de ser necesario, se entrega repelente, trabajando junto a vecinos e instituciones para eliminar criaderos.

Bloqueos ante casos sospechosos o confirmados: intervención en un radio de 9 manzanas, con fumigaciones intra y peri domiciliarias, detección de casos febriles y reforzamiento de las medidas preventivas. Desde la Dirección de Veterinaria se destaca que la clave para combatir el dengue es la acción conjunta entre el Estado y la comunidad, recordando que la prevención comienza en cada hogar. Gracias a la planificación, experiencia y compromiso de sus equipos, Gualeguaychú se mantiene a la vanguardia en el cuidado de la salud pública y la protección ambiental.

Gualeguaychú dengue Patio Limpio Campaña
Noticias relacionadas
Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Se realizará una auditoría nacional de pensiones por invalidez laboral en Gualeguaychú

Se realizará una auditoría nacional de pensiones por invalidez laboral en Gualeguaychú

La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo quedó eliminada de La Voz Argentina.

La entrerriana Ámbar Carrizzo se despidió de La Voz Argentina 2025

Ver comentarios

Lo último

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Ultimo Momento
Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Dejanos tu comentario