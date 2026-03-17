Uno Entre Rios | Ovación | Brian Fernández

Brian Fernández rescindió contrato en Fénix

Brian Fernández había firmado contrato hacía solo un mes y medio con la entidad uruguaya, pero no llegó a debutar.

17 de marzo 2026 · 17:18hs
Brian Fernández y otra polémica en su carrera.

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El delantero Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay, equipo en el que había firmado hace apenas un mes y medio y con el que aún no había debutado. El club comunicó la decisión a través de sus redes sociales.

“El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren de su presencia. El club le desea lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos”, postearon.

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Los antecedentes de Brian Fernández

Fernández ya había experimentado una situación similar en Coquimbo Unido de Chile, donde rescindió su contrato apenas dos semanas después de firmarlo.

De este modo, el delantero de 31 años, que debutó en Defensa y Justicia, sumó un nuevo episodio negativo en una carrera marcada por problemas personales que se remontan a 2015, luego de su llegada a Racing.

Además, a lo largo de su trayectoria jugó en Sarmiento de Junín, Metz (Francia), Unión La Calera (Chile), Necaxa (México), Portland Timbers, Colón de Santa Fe, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown.

Brian Fernández contrato Uruguay Fútbol
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