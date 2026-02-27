El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo

El Gobierno Nacional cerró las sesiones extraordinarias con todas las reformas impulsadas aprobadas. Milei llega a la apertura de sesiones con un fuerte apoyo.

El Senado votó en una larga jornada la Reforma Laboral.

En una sesión que se extendió por más de 10 horas y estuvo atravesada por fuertes cruces, el Senado de la Nación convirtió en ley la nueva norma de modernización laboral impulsada por el Gobierno. El proyecto fue aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, en un recinto marcado por discursos encendidos y momentos de tensión.

La iniciativa, defendida por el oficialismo como una herramienta para fomentar el empleo registrado y reducir la litigiosidad, fue cuestionada con dureza por la oposición, que la calificó como “flexibilizadora” y “regresiva” en materia de derechos laborales.

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

El gobierno busca su última victoria en extraordinarias: tratan la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

Bullrich: “Estamos cambiando la historia de la Argentina”

La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, fue una de las principales defensoras del proyecto en el tramo final del debate.

“Hoy tenemos trabajadores más libres”, aseguró durante su intervención. La legisladora sostuvo que el esquema laboral vigente “es un sistema que hace que nadie contrate a nadie” y afirmó que la nueva ley permitirá “crear empleos y bajar impuestos”.

Para Bullrich, la reforma se adapta “al mundo en el que vivimos” y significará “menos gente fuera del sistema”. “Estamos cambiando la historia de la Argentina”, enfatizó, en un mensaje directo hacia los sectores que cuestionan la flexibilización.

La oposición habló de “retroceso” y “ley esclavista”

Desde el bloque peronista, las críticas fueron contundentes. La senadora riojana Florencia López acusó al Gobierno de “mentirle a la gente”.

“Ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”, señaló, al advertir que la norma implica un debilitamiento de las garantías laborales históricas.

En la misma línea se expresó la rionegrina Ana Marks, quien calificó la iniciativa como “esclavista” y “flexibilizadora”.

“Lejos de modernizar, nos vuelve al 1800. Destruye los derechos laborales e intenta destruir la dignidad del pueblo trabajador en cada uno de sus artículos”, sostuvo. Además, consideró que la ley es “anticonstitucional” y negó que vaya a generar empleo.

Tenso cruce en el recinto

Uno de los momentos más álgidos de la jornada se produjo durante la intervención del senador Mariano Recalde, cuando se registró un fuerte cruce entre la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y la senadora libertaria Nadia Márquez.

Villarruel interrumpió el discurso para advertir que no se podía permitir el ingreso al recinto de personas que no fueran senadores o autoridades de bloque, en referencia al diputado Guillermo Montenegro, que había ingresado a saludar a legisladores oficialistas.

Cuando Márquez intentó intervenir, la presidenta del Senado le negó la palabra por no corresponder la interrupción. La situación escaló rápidamente y la senadora neuquina le gritó: “¡Es una mentirosa!”.

“Senadora, ubíquese”, respondió Villarruel, antes de que Recalde retomara su exposición.

Los puntos clave de la reforma laboral

La versión final del proyecto aprobado introduce modificaciones de peso en el régimen laboral argentino. Entre los aspectos centrales se destacan:

Reducción de la presión impositiva sobre las empresas, con el objetivo declarado de incentivar la formalización del empleo.

Nuevos topes para aportes sindicales , lo que modifica el esquema de financiamiento gremial.

Fondos de cese laboral : se habilita que los convenios colectivos puedan contemplar sistemas alternativos al régimen tradicional de indemnización por despido.

Cambios orientados a disminuir la litigiosidad laboral.

El oficialismo sostiene que estas herramientas permitirán dinamizar el mercado de trabajo y facilitar la contratación en el sector privado. La oposición, en cambio, advierte que se trata de una transferencia de riesgos hacia los trabajadores y una pérdida de derechos adquiridos.

Un nuevo escenario laboral dispuesto por el Gobierno

Con la aprobación en el Senado, la reforma laboral queda sancionada y abre una nueva etapa en el marco regulatorio del empleo en la Argentina. Su implementación y los efectos concretos sobre la creación de puestos de trabajo y la formalización serán ahora el eje del debate público.

Mientras el Gobierno celebra lo que considera un paso estructural hacia la modernización económica, los sectores sindicales y parte de la oposición anticipan resistencia y posibles acciones judiciales.

La discusión, lejos de cerrarse con la votación, promete trasladarse ahora al terreno político, sindical y judicial.