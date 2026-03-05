Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Dos delincuentes asaltaron a un camionero en la Ruta 12 y robaron cajas de bizcochuelos, pero tras una persecución policial fueron detenidos.

5 de marzo 2026 · 08:17hs
Dos delincuentes sorprendieron y asaltaron a un camionero en plena Ruta 12 durante la madrugada e este jueves, pero tras una persecución policial fueron detenidos y la mercadería robada pudo ser recuperada en su totalidad.

El hecho ocurrió en el kilómetro 158 de la mencionada ruta, en el sur entrerriano. Allí, un camionero de 34 años oriundo de la provincia de Chaco se encontraba descansando dentro de su transporte cuando fue abordado por dos hombres armados. Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes lograron sustraer cerca de un centenar de cajas con mercadería y escaparon en dirección hacia la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la información oficial brindada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos y la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, tras la denuncia del chofer personal de la Comisaría Ceibas montó rápidamente un operativo de búsqueda con los datos aportados sobre los sospechosos y el vehículo utilizado.

Persecusión y detención

Minutos después, los efectivos localizaron una Renault Kangoo blanca que circulaba a alta velocidad y en sentido contrario al móvil policial, lo que dio inicio a una persecución sobre la ruta.

El seguimiento terminó a la altura del kilómetro 134, donde los uniformados lograron interceptar el utilitario y detener a sus ocupantes: dos hombres mayores de edad, uno domiciliado en la provincia de Buenos Aires y el otro en Paso de los Libres, Corrientes.

Por disposición del fiscal de turno se realizó la requisa del vehículo, donde se hallaron 106 cajas cerradas de bizcochuelo marca Exquisita. Cada caja contenía 12 paquetes, por lo que la Policía recuperó un total de 1.272 unidades listas para su comercialización. Además, se secuestró la Renault Kangoo utilizada para cometer el robo.

Ambos sospechosos fueron trasladados y quedaron alojados en calidad de detenidos, a disposición de la Justicia. Las autoridades señalaron que el arma de fuego utilizada para amenazar al camionero no fue encontrada, por lo que se presume que los delincuentes la descartaron a la vera de la ruta durante la fuga.

