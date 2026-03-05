Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

En la primera sesion ordinaria de 2026 del Senado se conformaron las comisiones permanentes y los bloques informaron las designaciones de autoridades

En la primera sesion ordinaria de 2026 del Senado se conformaron las comisiones permanentes y los bloques informaron las designaciones de autoridades

En la primera sesion ordinaria de 2026 del Senado se conformaron las comisiones permanentes y los bloques informaron las designaciones de autoridades

En la primera sesion ordinaria de 2026 del Senado se conformaron las comisiones permanentes y los bloques informaron las designaciones de autoridades

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró el miércoles su primera sesión ordinaria correspondiente al 147º Periodo Legislativo. Entre otras iniciativas tratadas, se aprobó la conformación de Comisiones permanentes y, además, los bloques mayoritarios informaron las designaciones de sus presidentes.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto.

La sesión contó con la presencia de 14 legisladores; se justificaron las ausencias de los senadores de Hernán Méndez, Rubén Dal Molín y Claudia Silva. Además, se aprobó el acta de la sesión anterior y se obvió la lectura de las Comunicaciones Oficiales.

Presidencias de Bloques

Durante la sesión, el bloque Más para Entre Ríos informó la designación de su presidente para el presente período legislativo, al senador Marcelo Berthet (San Salvador). En tanto, Juntos por Entre Ríos confirmó al senador Rubén Dal Molín (Federación) como presidente del espacio. Sumado al bloque unipersonal Peronismo Federal de la senadora por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez.

Senado Berthet Dominguez y Dal Molin

Conformación de Comisiones

Seguidamente, al senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) solicitó la palabra y expresó: “En el día de la fecha hemos ingresado con la firma de los tres bloques existentes en el Senado (Más para Entre Ríos, Juntos por Entre Ríos y Peronismo Federal), bajo el Expediente N°33.352, la conformación de las distintas comisiones que hacen el funcionamiento de acuerdo al Reglamento, pero con la salvedad que todas las comisiones mantienen la misma composición numérica, excepto la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se agregan dos senadores más. Al respecto, y teniendo en cuenta el artículo 75 del Reglamento, que dice que sin perjuicio de las facultades conferidas por este reglamento a las comisiones, la Cámara podrá, con el voto de dos tercios de la totalidad de sus miembros, ampliar dichas facultades en la extensión que considere conveniente. Entendemos, y ajustarnos a derecho, someter a votación la moción”, aclaró Cavagna. Tras la votación del cuerpo, quedó aprobada la conformación de las comisiones permanentes para el 147° Período Legislativo-

Senado Berthet Alicia Aluani

Comisiones permanentes para el 147° Período Legislativo

Durante la primera sesión ordinaria, presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, se aprobó la conformación de comisiones permanentes para el período legislativo vigente.

Las 14 comisiones permanentes integradas por los senadores provinciales para ocupar durante el 147° período legislativo fueron oficializadas este miércoles durante la primera sesión ordinaria.

Cada una de ellas tendrá la misma cantidad de integrantes en relación al anterior período legislativo, a excepción de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, la cual mediante moción del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) y posterior votación conforme al artículo 75º del Reglamento de la Cámara, amplía su conformación de siete a nueve integrantes.

Comisión de Ambiente y Desarrollo, formada por 5 integrantes. Es presidida por Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), tiene como secretario a Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y está integrada por Rubén Dal Molín, Ramiro Favre y Juan Pablo Cosso

Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, consta de 9 miembros. Su presidente es Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos; como secretario, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos); y como integrantes Gustavo Vergara, Jaime Benedetti, Nancy Miranda, Patricia Díaz, Marcelo Berthet, Juan Conti y Gladys Domínguez

Comisión de Asuntos Municipales, formada por 5 integrantes. Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), el secretario es Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y está integrada por Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Marcelo Berthet.

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, conformada por 7 miembros. Es presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y su secretario es Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos). Es integrada también por Hernán Méndez, Casiano Otaegui, Nancy Miranda, Víctor Sanzberro y Juan Conti.

Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, compuesta por 9 miembros. Su presidente es el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos) y su secretario, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos). Además, está integrada por los senadores Gustavo Vergara, Gloria Cozzi, Hernán Méndez, Rafael Cavagna, Claudia Silva, Víctor Sanzberro y Martín Oliva

Comisión de Legislación General, conformada por 9 miembros. Presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); como secretario, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos); y sus integrantes, Gustavo Vergara, Gladys Domínguez, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Víctor Sanzberro, Claudia Silva y Patricia Díaz

Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes, formada por 9 miembros. Presidida por Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos); como secretaria, Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos); y como integrantes, Gloria Cossi, Casiano Otaegui, Jaime Benedetti, Hernán Méndez, Juan Conti, Gladys Domínguez y Víctor Sanzberro.

Comisión de Obras Públicas, conformada por 5 integrantes. Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) es su presidente y Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), su secretario. Está integrada también por Gloria Cozzi, Nancy Miranda y Claudia Silva

Comisión de Peticiones y Milicias, formada por 5 integrantes. Es presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); como secretaria, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos); y está integrada por los senadores Juan Conti, Claudia Silva y Casiano Otaegui.

Comisión de Presupuesto y Hacienda, compuesta por 9 miembros. La misma es presidida por Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos); como secretario, Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos); y está integrada por Claudia Silva, Casiano Otaegui, Gladys Domínguez, Ramiro Favre, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti y Marcelo Berthet

Comisión de Producción, formada por 7 integrantes. Es presidida por Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos); como secretaria, Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y está integrada por Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Hernán Méndez, Marcelo Berthet y Claudia Silva.

Comisión de Salud Pública y Drogadicción, conformada por 7 integrantes. Queda presidida por Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos); en la secretaría, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); y está integrada por Gloria Cozzi, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Martín Oliva y Gladys Domínguez

Comisión de Seguridad, de 7 miembros. Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos); en la secretaría, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) y queda integrada por Gloria Cozzi, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Juan Conti y Patricia Díaz.