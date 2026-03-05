Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional cambió el método de acceso al repechaje de la Libertadores. La modificación impacta en el acceso a la Sudamericana.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional modificó el sistema clasificación a las copas internacionales del año próximo. En este punto el equipo que accedió hasta este año al repechaje en Fase 2 y eventual Fase 3 de Copa Libertadores corresponderá al último clasificado de la tabla general.

Si bien era algo que se había hablado en las últimas dos reuniones del año pasado y en la primera de este 2026, una moción respaldada por el consenso de los presentes ratificó que la plaza de ARGENTINA 6 en 2027 corresponderá al último equipo que ingrese a competencias internacionales por la tabla general.

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Los casos sucesivos en los últimos tres años en Fase 2 de Godoy Cruz (2024 contra Colo Colo), Boca (2025 ante Alianza Lima) y Argentinos Juniors (2026 contra Barcelona de Ecuador) terminó de decidir a los dirigentes del fútbol argentino para hacer esta modificación en el reglamento.

argentinos La reciente eliminación de Argentinos, sumada a los magros antecedentes, motivó el cambio realizado por Liga Profesional.

El nuevo sistema de acceso a la Libertadores

El reglamento indica que ARGENTINA 1 será el campeón del vigente Torneo Apertura, ARGENTINA 2 el vencedor del Torneo Clausura, ARGENTINA 3 el que conquiste la Copa Argentina, ARGENTINA 4 quien se corone como el campeón del Torneo Anual y ARGENTINA 5 el mejor clasificado de la Tabla Anual que no sea los cinco anteriores.

En tanto, para la Copa Sudamericana clasificarán los seis mejor ubicados en la Tabla General que no hayan clasificado a la Copa Libertadores y, en ambas competencias deberán ser equipos que no pierdan la categoría para el 2027.

Así quedarán las plazas para la clasificación a las copas internacionales de 2027

Cupos de la Liga Profesional para la Copa Libertadores 2027

Argentina 1: campeón Torneo Apertura 2026

Argentina 2: campeón Torneo Clausura 2026

Argentina 3: campeón Copa Argentina 2026

Argentina 4: 1º puesto Tabla Anual 2026*

Argentina 5: 2º mejor clasificado Tabla Anual 2026*

Argentina 6: 9º mejor clasificado Tabla Anual 2026*

*En caso de liberarse un cupo, el mismo pasará para el siguiente equipo posicionado en la Tabla Anual, tal como ocurrió en temporadas anteriores

Este último punto es importante resaltarlo, ya que en varias temporadas se han "liberado" cupos para equipos que al finalizar la competencia no se encontraban en puestos de clasificación. Tal fue el caso de Boca en 2024, que accedió a la Fase 2 de Copa Libertadores luego de ser el quinto de la Tabla Anual. Como Vélez (1º en Tabla Anual) y Racing (4º en Tabla Anual) fueron campeones y accedieron a Libertadores de forma directa, el lugar de Fase 2 fue ocupado por el Xeneize.

Cupos de la Liga Profesional para la Copa Sudamericana 2027

Argentina 1: 3º mejor clasificado Tabla Anual 2026

Argentina 2: 4º mejor clasificado Tabla Anual 2026

Argentina 3: 5º mejor clasificado Tabla Anual 2026

Argentina 4: 6º mejor clasificado Tabla Anual 2026

Argentina 5: 7º mejor clasificado Tabla Anual 2026

Argentina 6º 8º mejor clasificado Tabla Anual 2026

*En caso de liberarse un cupo, el mismo pasará para el siguiente equipo posicionado en la Tabla Anual, tal como ocurrió en temporadas anteriores

anuncio final sudamericana Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana.

Los antecedentes de los argentino en el repechaje de la Libertadores

Solamente dos de los diez equipos argentinos que disputaron el nuevo Repechaje de Copa Libertadores lograron avanzar a la Fase de Grupos:

2017: Atlético Tucumán se metió en grupos (Primer equipo argentino clasificado a Fase de Grupos)

2018: Banfield eliminado en Fase 3

2019: Talleres de Córdoba eliminado en Fase 3

2020: Atlético Tucumán en Fase 3

2021: San Lorenzo en Fase 3

2022: Estudiantes de La Plata se metió en grupos (Segundo y al momento último equipo argentino clasificado a Grupos)

2023: Huracán eliminado en Fase 3 (Último equipo argentino que ganó la Fase 2)

2024: Godoy Cruz eliminado en Fase 2

2025: Boca Juniors eliminado en Fase 2

2026: Argentinos Juniors eliminado en Fase 2