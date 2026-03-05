Uno Entre Rios | Policiales | kiosco

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Allanamientos en barrio Pancho Ramírez desbarataron un kiosco que funcionaba como punto de venta de droga. Hallaron a un adolescente de 16 años.

5 de marzo 2026 · 07:45hs
Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Dos allanamientos en barrio Pancho Ramírez, de Paraná, permitieron desbaratar un punto de venta de drogas que operaba bajo la fachada de un comercio. Secuestraron cocaína, dinero y teléfonos. "Un adolescente de 16 años fue hallado dentro del lugar y habría intentado destruir evidencia", informó al División de Drogas Peligrosas de la Policía. No hubo adultos detenidos.

El operativo se realizó el miércoles por la noche con el apoyo del Grupo Especial COE. En total fueron dos allanamientos simultáneos en el barrio Pancho Ramírez, logrando secuestrar cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad ilícita.

Según se informó a UNO desde la Policía: "El procedimiento se desarrolló pasadas las 19 horas, en el marco de una investigación iniciada semanas atrás tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió desplegar tareas de inteligencia y vigilancia que confirmaron que en una vivienda de la zona se estaría comercializando estupefacientes, pese a que hacia el exterior el lugar aparentaba funcionar como un kiosco".

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 6 de Feria, a cargo de la Dra. Elisa Zilli, con intervención de la fiscal Sofía Patat, autorizó dos allanamientos en domicilios ubicados en inmediaciones de calle Mandisoví y Bvard. Sarmiento.

Sólo hallaron un adolescente

Al llegar al lugar señalado, los uniformados sólo hallaron a un adolescente dentro del búnker. "Los efectivos irrumpieron en uno de los domicilios y encontraron en el interior a un masculino, quien luego de ser identificado resultó ser un menor de 16 años, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía especializada en Minoridad para determinar su posible vinculación con la actividad investigada", se indicó oficialmente.

La crónica policial agregó otro dato, el menor habría intentado destruir la sustancia ilegal y dinero. "En el lugar se halló dinero en efectivo parcialmente dañado y elementos que habrían sido arrojados a una salamandra encendida, presuntamente con la intención de quemar droga u otros elementos comprometedores antes del ingreso del personal policial", se refirió.

Asimismo, se indicó que el ingreso al búnker "no fue sencillo para los uniformados, ya que la vivienda presentaba medidas de seguridad particulares, entre ellas una puerta totalmente clausurada que solo podía abrirse desde el interior, una modalidad frecuente en búnkeres utilizados para la venta de estupefacientes". Ante esta situación, el Grupo Especial COE debió ingresar por una ventana.

Cocaína fraccionada y dinero secuestrado

Durante la requisa, los investigadores lograron secuestrar más de 30 envoltorios de cocaína fraccionados para la comercialización, además de $676.000 pesos argentinos, 1.200 dólares estadounidenses, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Sobre los antecedentes del lugar, se indicó que ya había sido allanado meses atrás. Concretamente el 22 de diciembre en una causa por microtráfico. "Este antecedente confirmó para los investigadores que el lugar continuaba funcionando como punto de venta de drogas, pese a intentar disimular la actividad ilícita bajo la fachada de un comercio", se concluyó desde la Policía.

Las actuaciones continúan en la Justicia provincial, mientras los investigadores buscan determinar si existen más personas involucradas en la comercialización de estupefacientes en la zona.

