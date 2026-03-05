Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Dos ciudadanos de Santa Fe fueron multados con 38.878.101 pesos por transportar más de 3.800 envases de fitosanitarios sin permisos en Entre Ríos.

5 de marzo 2026 · 14:47hs
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico, dictó la resolución N° 105/26, mediante la cual impuso una multa de 38.878.101 pesos a dos ciudadanos de la provincia de Santa Fe por el transporte irregular de más de 3.800 envases vacíos de fitosanitarios.

El hecho, ocurrido en 2025, fue detectado durante un operativo de control en la intersección de la Ruta Provincial N° 11 y la Ruta Nacional N° 174, cerca de la ciudad de Victoria.

Faltas ambientales en rutas de Entre Ríos derivan en multa millonaria

El procedimiento administrativo se inició luego de constatar que los infractores circulaban en un camión con acoplado cargado con bidones cortados por la mitad, sin contar con los permisos ni autorizaciones exigidas por la ley nacional N° 27.279. La normativa vigente prohíbe expresamente el transporte y la entrega de estos envases fuera del sistema de gestión oficial, que establece un circuito obligatorio hacia los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Desde la Secretaría de Ambiente se ratificó la continuidad de los operativos de fiscalización en rutas estratégicas y puntos de acopio, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos y sancionar las infracciones que vulneren los protocolos de seguridad ambiental vigentes en la provincia.

