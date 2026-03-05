Uno Entre Rios | La Provincia | Villaguay

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

En Villaguay solicitan colaboración para Héctor Coliguante, quien tras sufrir un accidente necesita reunir $1.400.000 para poder acceder a una prótesis.

5 de marzo 2026 · 13:38hs
Héctor Coliguante solicita ayuda de la comunidad tras haber sufrido un accidente que le provocó la fractura de su mano izquierda. Como consecuencia de la lesión, deberá someterse a una intervención quirúrgica para la cual necesita una prótesis cuyo costo asciende a $1.400.000.

Ante esta situación, se inició un pedido de colaboración para poder reunir el dinero necesario y así adquirir el elemento indispensable para la operación. Para un trabajador resulta muy difícil poder afrontar una suma de ese monto, y la prótesis es fundamental para su recuperación y posterior proceso de rehabilitación, que le permitirá retomar sus tareas.

Villaguay se moviliza para ayudar a Héctor Coliguante a comprar una prótesis para su mano

Héctor Coliguante (1).jpeg

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias elcoly.

Como ocurre habitualmente en este tipo de situaciones, se espera nuevamente la solidaridad de la comunidad de Villaguay, que tradicionalmente se moviliza para acompañar y ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles. Con el aporte de muchos vecinos, se busca alcanzar el objetivo y posibilitar que Héctor Coliguante pueda acceder a la prótesis que necesita para su recuperación.

