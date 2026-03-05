Uno Entre Rios | Ovación | Humberto Venturini

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

El rugby entrerriano atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Humberto Venturini, ex jugador de Tilcara y colaborador de la Unión Entrerriana de Rugby.

5 de marzo 2026 · 13:46hs
Murió Humberto Venturini

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos.

El rugby de Entre Ríos atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Humberto Venturini, reconocido referente del deporte en la provincia. Según se informó, murió luego de sufrir una repentina lesión cerebral.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo y motivó numerosos mensajes de despedida de familiares, amigos y colegas con quienes compartió años de actividad dentro del rugby.

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial.

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

quilmes, proximo rival de patronato, tiene nuevo entrenador

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

LEER MÁS: Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

Profundo pesar por la muerte de Humberto Venturini, figura del rugby provincial

Desde la Unión Entrerriana de Rugby (UER) confirmaron la noticia a través de un mensaje institucional. "Lamentamos informar el fallecimiento de Humberto Venturini, dirigente y colaborador activo de nuestra Unión durante los últimos años", expresaron.

La entidad también recordó su trayectoria dentro del deporte, destacando su paso como jugador del Club Tilcara y su colaboración en el Club Atlético Estudiantes (CAE).

"Desde la Unión enviamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a su familia", manifestaron desde la institución en redes sociales.

Venturini fue una figura cercana al rugby entrerriano, donde dejó una huella tanto por su participación como jugador como por su trabajo dirigencial y de colaboración en distintas instituciones vinculadas al deporte. Su fallecimiento generó un hondo pesar en la comunidad deportiva de la provincia.

Humberto Venturini Entre Ríos Rugby
Noticias relacionadas
liga profesional modifico el sistema de clasificacion a las copas internacionales

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

liga argentina: saldo negativo de la gira de rocamora

Liga Argentina: saldo negativo de la gira de Rocamora

Sofía García, pide ayuda para competir en Somabay.

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas.

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

Ver comentarios

Lo último

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Ultimo Momento
Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Policiales
Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Ovación
Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

La provincia
Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

Dejanos tu comentario