Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos.

El rugby entrerriano atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Humberto Venturini, ex jugador de Tilcara y colaborador de la Unión Entrerriana de Rugby.

El rugby de Entre Ríos atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Humberto Venturini , reconocido referente del deporte en la provincia. Según se informó, murió luego de sufrir una repentina lesión cerebral.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo y motivó numerosos mensajes de despedida de familiares, amigos y colegas con quienes compartió años de actividad dentro del rugby.

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Profundo pesar por la muerte de Humberto Venturini, figura del rugby provincial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Entrerriana de Rugby (@unionentrerrianarugby)

Desde la Unión Entrerriana de Rugby (UER) confirmaron la noticia a través de un mensaje institucional. "Lamentamos informar el fallecimiento de Humberto Venturini, dirigente y colaborador activo de nuestra Unión durante los últimos años", expresaron.

La entidad también recordó su trayectoria dentro del deporte, destacando su paso como jugador del Club Tilcara y su colaboración en el Club Atlético Estudiantes (CAE).

"Desde la Unión enviamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a su familia", manifestaron desde la institución en redes sociales.

Venturini fue una figura cercana al rugby entrerriano, donde dejó una huella tanto por su participación como jugador como por su trabajo dirigencial y de colaboración en distintas instituciones vinculadas al deporte. Su fallecimiento generó un hondo pesar en la comunidad deportiva de la provincia.