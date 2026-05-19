Coparticipación: Nación y CABA llegaron a un acuerdo por $800.000 millones

El ministro Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rubricaron un acta que implicará el canje de los créditos acumulados por títulos de deuda.

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires arribaron a un acuerdo este lunes para la cancelación de la deuda por coparticipación acumulada desde julio del año pasado, cuando Economía dejó de transferir los pagos semanales correspondientes al fallo de la Corte Suprema. La compensación se realizará a través de bonos con vencimiento a siete meses.

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La firma del entendimiento fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en las oficinas del Palacio de Hacienda. Los secundaron el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman y la Subsecretaria de Coordinación Provincial, Valeria Sánchez; el ministro de Finanzas porteño, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sánchez Zinny.

"Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año", informó Macri este mediodía en un mensaje en el que resaltó "el diálogo permanente" con Caputo y la voluntad "de ambas partes" para lograr una solución concreta al problema de la deuda.

Según precisaron fuentes gubernamentales porteñas, el monto a cancelar mediante títulos de deuda alcanza los $800.000 millones. Esto es debido a que desde mitad del año pasado Nación dejó de transferir los $20.000 millones semanales equivalentes al coeficiente del 1,55, reconocido por el máximo tribunal de Justicia del país en una cautelar fechada a fines del 2022.

Nación cancelará con bonos la deuda por coparticipación con CABA

Durante el inicio de la gestión de Javier Milei, Economía comenzó a cumplir con los pagos que la administración precedente del Frente de Todos dejó de abonar. Pero desde julio del 2025, Nación empezó a demorar y luego a no efectuar las transferencias, motivo por el cual la deuda se acumuló hasta llegar al valor actual.

En el interín, Macri visitó las oficinas de Caputo en dos oportunidades en busca de llegar a un acuerdo. La última vez había sido en diciembre, cuando el monto oscilaba los $350.000 millones.

En ambos encuentros, se pusieron sobre la mesa diferentes alternativas de pago, desde la cesión de terrenos fiscales pertenecientes a Nación y ubicados en la Capital Federal, como el exMercado de Hacienda, hasta el pago en cuotas de la deuda. Pero con el correr de los meses, cobró fuerza la cancelación con bonos, hecho que se terminó de acordar este lunes.

En el Gobierno porteño destacan que el entendimiento se alcanzó "tras varias negociaciones a nivel político y técnico" e implica el compromiso de Nación de transferirle a la Ciudad "una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses" equivalente al monto adeudado. Fuentes de Uspallata confirmaron a Ámbito que será a través de papeles "en pesos y a corto plazo", una opción positiva dentro del contexto macroeconómico actual.

El elevado monto de la deuda hacía difícil prever que Nación optara por realizar el pago total de los $800.000 millones sin utilizar bonos de por medio, sobre todo en tiempos en que el tándem Milei-Caputo se paran sobre el superávit para sostener la promesa desinflacionaria del modelo de ajuste que llevan adelante desde diciembre del 2023.

Embed Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año.



Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación,… pic.twitter.com/ml90wTwFIh — Jorge Macri (@jorgemacri) May 18, 2026

El origen de la deuda por la coparticipación

El nuevo acuerdo -dijo Macri- fue alcanzado "mediante el diálogo constructivo" entre CABA y Nación. Sin embargo, aclaró que "no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández", que según estiman asciende a unos u$s6.000 millones. "Equivale a unas cuatro líneas de subte nuevas", aseguran en Uspallata.

El inicio del conflicto data del año 2016. En aquel entonces, el expresidente Mauricio Macri elevó el porcentaje de coparticipación que percibía la Capital Federal de 1,4% a 3,7%, con el argumento del traspaso del área de Seguridad a la órbita porteña. En 2020, Alberto Fernández retrotrajo esa medida y llevó el número a 2,3%, en búsqueda de fondos para contener un conflicto con la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires.

El cambio efectuado por el Frente de Todos abrió una dura disputa con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien judicializó la iniciativa. Luego de idas y vueltas, la Corte Suprema hizo lugar a la cautelar y estableció en 2,95% el monto para el distrito, pero el Gobierno de Fernández se reusó a cumplir con la disposición judicial.

En septiembre del 2024, ya durante la era Javier Milei, la administración porteña y nacional suscribieron un acuerdo que estableció el pago del 2,95% de la coparticipación. En el mismo, se convino que los desembolsos se realicen de la siguiente manera: 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal.

La puja por la deuda

En el último tiempo, la administración libertaria continuó abonando el 1,4% de la coparticipación mediante transferencia diaria, pero en julio dejó de cumplir con las transferencias semanales. En paralelo, Nación comenzó a repartir fondos a gobernadores aliados y a opositores dialoguistas para garantizarse el apoyo a leyes clave, a sabiendas de que, pese al impago, el bloque PRO continuaría respaldando las iniciativas violetas.

A mitad del año pasado, cuando Caputo dejó de transferir, la administración porteña y Nación se encontraban en camino a recomponer las relaciones luego del enojo de Milei por el desdoblamiento de las elecciones porteñas y por la contratación por parte de Macri del catalán Antoní González Rubí, un asesor que había trabajado con Sergio Massa en 2023.

Según consignó Ámbito Financiero, el acercamiento se consumó en octubre, al calor de la alianza electoral, y la relación comenzó a fluir, pero no fue sino gracias al buen vínculo entre el jefe porteño y Caputo que la discusión no volvió al ámbito judicial, pese a que Macri deslizó, a modo de advertencia, que estaba dispuesto a elevar una consulta a la Corte Suprema si no había voluntad de pago.