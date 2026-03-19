Federación Agraria Entre Ríos advirtió sobre el debilitamiento del sistema sanitario

Productores de Entre Ríos alertan que una medida oficial debilita la sanidad animal y limita el control del Senasa en caso de emergencias.

La sanidad animal en la Argentina, considerada un capital estratégico construido con el esfuerzo conjunto de productores , del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y las entidades del sector, está hoy en el centro de un fuerte debate debido a una medida oficial que, según representantes del campo, fue tomada de manera "inconsulta" y genera "preocupación".

Desde la Federación Agraria de Entre Ríos afirmaron que el sistema sanitario argentino (basado en la articulación públicoprivada y reconocido internacionalmente por sus altos estándares) ha funcionado "muy bien durante muchos años" , permitiendo sostener niveles de calidad y trazabilidad exigidos por los mercados globales. Sin embargo, manifestaron que la decisión adoptada la semana pasada "debilita un sistema que ha demostrado que funciona" .

Sanidad animal en Entre Ríos en alerta: preocupa restricción de controles del Senasa

Federación Agraria Argentina Entre Ríos.jpeg

Según el comunicado difundido por la entidad, la medida reduce la capacidad de control del Senasa y de los entes sanitarios frente a eventuales brotes o emergencias sanitarias. "Se restringe el poder de contralor por parte del Senasa; en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla", advirtieron.

Los productores señalaron que si bien comparten la necesidad de bajar costos, consideran que el camino no es "debilitar el sistema sanitario nacional". "Desde hace tiempo venimos planteando que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo", indicaron, en alusión a diferencias en los costos de vacunación y su aplicación en distintas zonas o estructuras.

"La sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Senasa y las entidades del sector. Es un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años", subrayó la Federación Agraria.

El texto del comunicado remarca además que el verdadero desafío para la ganadería argentina no pasa por recortes o ajustes que afecten el control sanitario, sino por fortalecer el sistema sanitario argentino frente a un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad.

La postura de la Federación Agraria se suma a un creciente reclamo de diversos sectores productivos que advierten sobre el impacto de las nuevas normativas en la capacidad de Argentina para sostener y ampliar sus mercados internacionales de productos agropecuarios.