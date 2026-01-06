Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Paraná se prepara para recibir a una gran cantidad de visitantes en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. Lali se roba las miradas.

La ciudad de Paraná se prepara para recibir a una gran cantidad de visitantes en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más convocantes del calendario local. Entre los principales atractivos de esta edición se destaca el show de Lali, que genera una importante movilización de público proveniente de Buenos Aires y otras localidades del Área Metropolitana.

En los últimos días comenzaron a difundirse propuestas de traslados organizados desde la ciudad de Buenos Aires hacia la capital entrerriana, con micros especialmente contratados para el fin de semana del evento. Los viajes incluyen ida y vuelta, con salida prevista el viernes 6 de febrero a las 22 y llegada estimada a Paraná entre las 6 y 7 de la mañana del día siguiente.

Según se informó, los traslados tienen un costo de 68.000 pesos por persona en el piso superior del micro, con asientos reclinables, mientras que el valor asciende a 80.000 pesos por persona en el piso inferior, con asientos cama. El precio incluye el viaje de ida y regreso, peajes y un servicio de transporte con seguro, aire acondicionado y baño.

El regreso a Buenos Aires está previsto una vez finalizado el show de Lali, con la posibilidad de permanecer durante el día domingo 8 de febrero en la capital antes de emprender el retorno, dependiendo del horario de cierre del evento. Además, el recorrido contempla paradas intermedias en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mucho ínteres

La llegada de estos contingentes refleja la fuerte expectativa que despierta la presentación de la artista y el impacto turístico que la Fiesta Nacional del Mate genera en Paraná. Hoteles, alojamientos temporarios, bares, restaurantes y comercios se preparan para un aumento en la demanda durante el fin de semana.

Desde la organización destacan que el evento se consolida como una propuesta de alcance nacional, capaz de atraer visitantes de diferentes provincias y posicionar a Paraná como un destino cultural y turístico, con la Plaza de las Colectividades como epicentro de una celebración que año a año suma convocatoria.