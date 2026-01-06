Uno Entre Rios | Ovación | Villa Urquiza

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Se desarrollará bajo la organización Costa Río Paraná el 13 y 14 de marzo en Villa Urquiza. Será con el imponente marco del río Paraná.

6 de enero 2026 · 19:09hs
Será en los senderos de Villa Urquiza.

Gentileza Costa Río Paraná.

Será en los senderos de Villa Urquiza.

El 13 y 14 de marzo de 2026, la localidad de Villa Urquiza, se convertirá en el epicentro de una propuesta deportiva que invita a ir más allá del esfuerzo físico y del cronómetro. Se trata de Atardecer Villa Urquiza, un evento de trail running pensado para quienes buscan aventura, superación personal y una conexión profunda con la naturaleza. Todo es organizado por Costa Río Paraná de la mano de su directora, Lucrecia Castro.

Con el imponente marco del río Paraná como protagonista, la competencia promete dos jornadas donde el deporte, el paisaje y la comunidad se fusionan para ofrecer una experiencia integral, tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en este tipo de desafíos.

Valle María espera una gran cantidad de visitantes para recibir el 2026

Crece la tendencia de celebrar el Año Nuevo al aire libre en campings y balnearios de la zona

Buen trabajo del piloto argentino con la KTM para ganar posiciones en la clasificación general.

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Los caminos de Villa Urquiza

Villa Urquiza se destaca por su geografía privilegiada, con senderos naturales, barrancas, vegetación autóctona y vistas panorámicas al río. Ese entorno será el gran aliado —y a la vez el gran desafío— para los participantes de Atardecer Villa Urquiza, una carrera diseñada para disfrutar del recorrido tanto como del objetivo final.

El circuito combina senderos entre la vegetación, cuestas exigentes y sectores técnicos, que pondrán a prueba la resistencia, la estrategia y la fortaleza mental de los corredores. Cada tramo ofrece postales únicas, donde el paisaje se transforma en un estímulo constante para seguir avanzando.

La propuesta deportiva contempla tres distancias competitivas: 25 kilómetros, pensada para corredores con experiencia en trail running, que buscan un desafío de mayor exigencia física y técnica. 15 kilómetros, ideal para quienes desean un recorrido intermedio, combinando intensidad y disfrute del entorno. 7 kilómetros, una opción accesible para corredores recreativos o para quienes se inician en el trail.

La largada está prevista para las 17.30, desde la Playa Municipal (Anfiteatro), un espacio emblemático de la localidad que funcionará como punto de partida, llegada y centro de actividades del evento. La elección del horario no es casual: el atardecer sobre el río Paraná será parte esencial de la experiencia, acompañando cada paso con colores y sensaciones únicas.

Atardecer Villa Urquiza no está pensada solo para los atletas. El evento incluirá una carrera destinada a niños, con recorridos adaptados y medidas de seguridad, para que los más pequeños puedan disfrutar del deporte en un entorno cuidado, lúdico y motivador.

De esta manera, la propuesta se transforma en una verdadera fiesta deportiva y comunitaria, donde familias, acompañantes y espectadores podrán compartir la jornada, alentando a los corredores y disfrutando de las actividades paralelas que se desarrollarán en el predio.

Fiel a su espíritu, Atardecer Villa Urquiza promueve valores que trascienden la competencia. La organización pone el acento en la inclusión, el respeto por la naturaleza y la vida saludable, pilares que atraviesan toda la planificación del evento.

En ese sentido, se implementarán puntos de hidratación ecológicos, con reducción del uso de plásticos descartables, y se priorizará el uso de materiales sustentables en la logística y señalización.

Dato

Para más información: Inscripciones activas en: costarioparana.com

Nuestro instagram

@costarioparana_

Villa Urquiza Río Paraná Villa Urquiza Paraná
Agustín Asmu tiene una cargada agenda en esta primera parte del año.

Agustín Asmu fue convocado para participar de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Nicolás Pacheco en el Cilindro de Avellaneda. Era periodista partidario de Racing.

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Juan Siemienczuk iniciará esta nueva etapa el lunes 12 de enero.

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Sebastián Villa manifestó su deseo de continuar su carrera en Núñez.

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

